Che Dio ci aiuti 6, Valentina e Gabriele ci saranno? Anticipazioni

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, quale futuro per Gabriele e Valentina? Parla l’attrice Arianna Montefiori

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 del giorno non piaceranno a tutti i fan, in particolare ai fan di Valentina e Gabriele. La coppia ha lottato tantissimo per stare insieme e alla fine l’amore ha trionfato. Il personaggio di Arianna Montefiori nella quinta stagione ha attraversato momenti molto difficili, perché ha avuto un incidente ed è rimasta sulla sedia a rotelle. Per questo motivo ha prima lasciato il convento e poi ha allontanato Gabriele, ma l’amore tra loro non è mai finito. Sono riusciti a ritrovarsi, naturalmente non hanno fatto proprio tutto da soli, anche perché Valentina era la ragazza che suor Costanza aveva più a cuore. Usiamo il passato perché Valentina e Gabriele non ci saranno in Che Dio ci aiuti 6.

Che Dio ci aiuti, Arianna Montefiori: “La storia di Valentina e Gabriele è terminata”

A parlare oggi è Arianna Montefiori, che ha debuttato in questi giorni nella serie tv Il paradiso delle signore. A ComingSoon, l’attrice ha rivelato se ci sarà in Che Dio ci aiuti 6: “Non credo! Da quanto ho capito la storia tra me e Gabriele è terminata. Parlando con le sceneggiatrici l’idea di farmi tornare a camminare diventava poco realistica per il pubblico e non l’avrei accettata manco io”. Insomma, dovremo rinunciare a due personaggi a cui il pubblico era molto affezionato. Probabilmente Valentina e Gabriele rimarranno a vivere a Fabriano, dove Gabriele lavora come medico, mentre il convento è stato trasferito ad Assisi. Ma tornerà un altro personaggio molto amato nella nuova stagione.

Valentina e Gabriele non ci saranno in Che Dio ci aiuti 6

L’attrice pensa anche che Valentina in Che Dio ci aiuti abbia avuto comunque un percorso molto significativo. Ecco le sue parole: “Valentina riesce a trovare la sua serenità dopo una dura lotta e un duro lavoro, nella situazione di handicap in cui si trova. Questo secondo me è un bel messaggio da lasciare al pubblico e alle persone. Nonostante un forte trauma è una ragazza che è riuscita a ritrovare la serenità e l’amore. Io sono contenta così”.