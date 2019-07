Ignazio Moser e il desiderio speciale di Cecilia Rodriguez: è amore vero

Ignazio Moser festeggia il compleanno, Cecilia Rodriguez gli fa un augurio speciale: la bellissima dedica d’amore

Ignazio Moser ieri 14 luglio 2019 ha festeggiato il suo 27esimo compleanno con una bella festa in un ristorante, attorniato dalla famiglia e dagli affetti più cari. Tra questi, ovviamente, è contemplata la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Giovani e belli, i due sono anche innamoratissimi l’uno dell’altra e la loro love story sembra fondarsi su solide basi che l’ex ciclista italiano e la modella argentina fortificano sempre di più. In questo giorno speciale per il bel Moser, Cecilia Rodigruez ha voluto fargli un augurio davvero significativo pubblicamente, dichiarandogli tutto il suo amore. Attraverso un post instagram, infatti, ha scritto per il suo fidanzato una dedica a dir poco romantica, colma di sincerità e sentimento vero.

Cecilia Rodriguez , la dedica di compleanno per Ignazio Moser: “Che tu possa essere sempre felice”

Non solo parole che fanno trapelare tutta la forza e la sincerità dei suoi sentimenti, Cecilia Rodriguez esprime anche un pensiero davvero profondo e speciale per il suo lui. Un desiderio che può nascere solo da una persona veramente innamorata. Infatti ad Ignazio Moser augura di poter essere sempre sereno e felice, come lo è stato certamente mentre festeggiava con lei e la mamma al ristorante nel giorno del suo compleanno. Ecco le parole esatte usate da Cecilia per augurare al suo “nachito” buon compleanno: “Tanti ma Tanti auguri a te, che sei la mia persona preferita di questo mondo …. che tu possa sempre essere felice ! Ti amo con tutto quello che sono”.

Cecilia Rodriguez ben voluta dalla famiglia Moser

la relazione tra Cecilia e Ignazio va avanti da circa un anno e mezzo e i due sono più legati che mai. Innamorati come due piccioncini e complici come due amici, Ignazio e Cechu sono davvero inseparabili, tanto da non dividersi quasi mai nonostante i rispettivi impegni lavorativi. Questa unione così forte e che ha superato il primo anno, ha portato i due ad entrare nelle rispettive famiglie. E nonostante il gossip, sembra che la sorella di Belen, sempre più invaghita di Stefano De Martino, piaccia tantissimo alla famiglia Moser, come svelato proprio dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.