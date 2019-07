Cecilia e Ignazio: data speciale. La modella: “Vita incasinata”

Cecilia e Ignazio Moser, l’amore è sempre più ardente. La data speciale e le parole della sorella di Belen: “Vita incasinata”. Presenti anche mamma e papà Rodriguez

Tanti auguri a Ignazio Moser. Il giovanotto, oggi 14 luglio, ha tagliato il traguardo dei 27 anni e al suo fianco non poteva esserci che la sua dolce metà, Cecilia Rodriguez. La coppia, da quando è sbocciata al Grande Fratello Vip 2, è praticamente francobollata in maniera perpetua. Il rapporto, nato tra lo scetticismo generale, si è invece rivelato solidissimo. Mai una battuta d’arresto, mai una crisi che abbia incrinato tale idillio sentimentale. Così, nel giorno del 27esimo compleanno dell’aitante Moser non potevano mancare parole melliflue da parte di Cecilia. La festa si è tenuta in trentino con parenti e amici. Presenti anche Gustavo e Veronica, i genitori della Rodriguez.

“Ti amo piccolino mio. Grazie per aver reso la mia vita sempre più bella e incasinata”, ha scritto Cecilia tra le sue Stories Instagram, immortalandosi teneramente vicino ad Ignazio. La presenza in trentino dei genitori della Rodriguez per la festa di Moser danno un’ulteriore testimonianza del fatto che tra le famiglie dei due fidanzatini corre buonissimo sangue. Inizialmente si era vociferato che i Moser non vedessero di buonissimo occhio la relazione tra il figlio e l’argentina. D’altra parte fu lo stesso padre Francesco ad augurarsi che Ignazio facesse presto rientro in Trentino piuttosto che sostare a Milano dove tutt’ora vive con la modella. Tuttavia la questione si è risolta rapidamente.

Quando Francesco si è accorto che Ignazio e Cecilia facevano davvero sul serio non c’è stato alcun problema familiare. Anzi, come trapelato di recente e già in passato, i parenti dell’argentina e quelli di Moser vanno d’amore e d’accordo. Non resta che augurare un futuro felice alla coppia e chissà che a breve non decida di osare qualcosa di più. I sussurri che vorrebbero i due innamorati presto genitori o sposi non si placano.