Ignazio Moser rivela cosa pensa la sua famiglia di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: ultime news e dichiarazioni

I loro occhi si sono incrociati per la prima volta al Grande Fratello Vip del 2017 e da lì è nato un amore grandissimo. Cecilia Rodriguez, che aveva perso la testa per Ignazio Moser, ha lasciato Francesco Monte con il quale era legata da ormai tanti anni. Erano in molti a non sperare in questo amore e, invece, la relazione tra Cecilia e Ignazio va avanti da ormai un anno e mezzo e i due sono sempre più legati ed innamorati che mai. Inseparabili, Ignazio e Cecilia si muovono sempre insieme tra vacanze brevi ed impegni di lavoro. In un intervista rilasciata a Gente, il giovane Moser ha definito la sua fidanzata indispensabile per il suo benessere: è infatti grazie a lei se si sente completo.

Ignazio Moser: “La mia famiglia vuole bene a Cecilia”

Inizialmente il padre di Ignazio, il famoso ciclista Francesco Moser, non sembrava così felice per la nuova relazione di suo figlio. Anzi, Francesco si era addirittura dichiarato contrariato alla partecipazione di suo figlio al Grande Fratello Vip. Poi, fortunatamente, le cose sono cambiate. Ignazio su Gente ha dichiarato che che la sua famiglia si è praticamente innamorata di Cecilia. Tutti le vogliono bene e tutti, quando capita un bisticcio tra loro due, stanno dalla sua parte. Anche Cecilia accanto ad Ignazio sembra aver trovato la felicità. Durante un’intervista a Verissimo, la sorella di Belen ha confessato che il suo fidanzato vorrebbe un figlio da lei. Per ora, però, Cecilia, che ha comunque tanta voglia di diventare madre, non si sente ancora pronta per un passo così importante.

Ignazio Moser, Cecilia e la Moserissima

Il 13 Luglio Cecilia ed Ignazio saranno presenti alla partenza della quinta edizione de la Moserissima, la celebre ciclo pedalata vintage che vanta la presenza di tanti campioni del mondo del ciclismo. E, tra di loro, ci sarà Ignazio che dovrà pedalare a bordo di una bicicletta appartenente ad un epoca non precedente al 1987. Ma non è finita qui. Il Moser. oltre ad utilizzare un velocipede d’epoca. dovrà indossare anche degli abiti antiquati. Chissà se sarà Cecilia a scegliere il suo outfit!