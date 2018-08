Cecilia Rodriguez e Ignazio: il gesto, pronostico d’amore ribaltato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il gesto, il pronostico d’amore è definitivamente ribaltato

Non è per nulla semplice ribaltare una sensazione diffusa, un chiacchiericcio strisciante esteso che recita in coro un’unica nota: “No, è tutto un teatrino, una montatura”. Si sa infatti che quando un’idea comune si corrobora ribaltarla è assai difficile. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser invece ce l’hanno fatta. A testimoniarlo è l’ultimo gesto d’amore di cui i due si sono resi protagonisti. Un gesto che ha scatenato una pioggia di commenti entusiasti, un definitivo “ok, ora non ci sono più dubbi sull’autenticità del loro sentimento”. Non è stato facile per la coppia instillare questo concetto, visto che il ‘pronostico sentimentale’ su di loro, sbocciati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha portato la maggior parte delle opinioni a non dar credito alla loro storia…

‘L’ultimo bacio’ tra Ignazio e Cecilia: il gesto d’amore cancella gli ultimi dubbi sulla love story

Una barca, il mare spumoso che ruggisce sullo sfondo e due giovani che si baciano ardentemente come se del “doman non c’è certezza”: è l’ultima foto postata su Instagram da Cecilia Rodriguez, pazza del suo Ignazio. Un gesto che ha fatto scrosciare una pioggia di sensazioni tra i follower. Ma a differenza dell’inizio della love story, oggi, tutti o quasi (qualche critica è impossibile da far tacere) sono concordi nel celebrare la coppia. Un assaggio del clima che si è respirato sotto al post: “Siete, siete, siete…punto”, “Siete innamorati pazzi, non vi frega niente di nessuno, troppo avanti state”, “D’accordo, sono avanti anni luce, bravi”, “Quanto stanno in love?”, “Non servono parole, l’immagine parla da sola”, “Brava Cecilia, hai fatto una buona scelta”, “Amore vero”, “E pensare che non vi sopportavo e adesso vi amo”…

Le vacanze continuano: arriva anche Andrea Damante

Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo dei giorni felici e spensierati a Ibiza, in compagnia di tutta la famiglia Rodriguez. Nelle scorse ore alla combriccola si è aggiunto anche Andrea Damante, amico di Moser. E se Cechu e il trentitno macinano amore, non si può dire la stessa cosa del deejay veronese. Infatti, dopo che sembrava ormai cosa fatta il ritorno in love con Giulia De Lellis, tutto pare saltato. Damante, l’ultima volta che ha parlato dell’argomento, senza mezzi termini ha dichiarato: “Non stiamo insieme”. Giulia dal canto suo, nella giornata di ieri, ha scritto un post da brividi, ma del suo ex manco l’ombra. L’amore a qualcuno dà, a qualcun’altro toglie: c’est la vie!