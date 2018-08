Giulia De Lellis: messaggio da brividi, interviene anche Luca Onestini

Giulia De Lellis taglia un importante traguardo, il messaggio è da brividi. Arriva anche l’intervento di Luca Onestini

Pochi giorni fa Andrea Damante è sbucato sui social, affermando senza giri di parole che lui e Giulia De Lellis non stanno insieme. L’influencer romana sulla questione non ha detto una parola e ha tirato dritto. Oggi, dal suo profilo Instagram scrive un lungo post da brividi. Nessun accenno all’ex tronista. Forse è davvero acqua passata, forse davvero ci hanno riprovato ma non è andata come in molti speravano. Ma poco importa: Giulia ha tagliato un importante traguardo proprio nelle scorse ore (3 milioni di follower su Instagram) e ha colto l’occasione per tirare le fila della sua ascesa popolare. E lo ha fatto con un messaggio denso e profondo. Il primo dei suoi amici a intervenire e a battere le mani è stato Luca Onestini.

Giulia, il messaggio: “Non mi sono mai nascosta.. io sono così, o mi ami o mi odi”

“Gratitudine: sentimento di affettuosa riconoscenza per un beneficio o un favore ricevuto e di sincera e completa disponibilità”. L’attacco è già pieno di emozione. “Non ci sono mai stati grandi favori – prosegue la De Lellis – ma senza chiedere c’eravate e ci siete, cresciamo insieme! Per questo, 3 milioni di volte grazie! Grazie di cuore, sincero, senza nessun altro tipo d’interesse se non quello di esservi davvero grata!”. Giulia poi sottolinea come i giudizi, le critiche e i complimenti siano stati il carburante che ha utilizzato per migliorarsi. “Non mi sono mai nascosta.. io sono così, o mi ami o mi odi – riflette ancora l’infuencer – Tra un verbo sbagliato, L’instancabile chiacchiericcio, una capitale mai memorizzata, un sorriso forzato magari per un giornata no, uno invece, inevitabilmente esploso sul mio viso. Io sono così!”.

L’ex fidanzata di Andrea Damante: “Non cambio per apparenza, non cambio per farmi piacere”

“Non cambio per apparenza, non cambio per farmi piacere, però ammetto che mi avete migliorata”. Infine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiosa: “E spero di crescere ancora un po’ con voi. Ancora un po’ tanto .. #3M#GDL#ioscioccata#maipiùdicosì”. Immediata la reazione di Luca Onestini, amico conosciuto all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: “Complimenti Giulietta! Tutto super meritato”. E pazienza se con Damante i fili dell’amore pare che non s’intrecceranno in forti nodi per riavvicinarsi saldamente. La vita continua per Giulia. E continua al fianco di uno sterminato ‘esercito’: 3 milioni di fan.