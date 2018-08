Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Ci siamo chiariti, ma non stiamo insieme”

Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme: le dichiarazioni di lui

È ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono tornati insieme. A chiarirlo una volta per tutte è l’ex tronista di Uomini e Donne. In alcune storie di Instagram (come potete vedere nel video più in basso) il deejay di Verona ha ribadito che con l’ex fidanzata c’è stato un chiarimento ma non un ritorno a tutti gli effetti. Dunque, nessuna seconda chance per la storia d’amore tra Andrea e Giulia, che restano separati. “Io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente. Quindi evitate di fare commenti e scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace”, ha puntualizzato Damante ai suoi follower. Nessun commento è invece ancora arrivato da parte della De Lellis, al momento impegnata con il suo lavoro di web influencer.