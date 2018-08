Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis e si diverte con Ignazio Moser VIDEO

By

Andrea Damante conferma la fine della storia con Giulia De Lellis e si diverte con Ignazio Moser

Andrea Damante sembra ormai aver voltato pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis e rivela ai fan di essere in compagnia di Ignazio Moser. L’ex tronista di Uomini e Donne, qualche ora fa, ha rivelato di aver trascorso una serata insieme al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Non solo, lo stesso figlio del noto ciclista ha condiviso ieri sera un video che lo mostra mentre si diverte in compagnia di Damante. Tra i due, dunque, sembra che l’amicizia sia ancora viva. Hanno fatto la conoscenza l’anno scorso, quando Giulia li ha presentati dopo la fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip. La De Lellis aveva instaurato con Ignazio un bellissimo rapporto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Infatti, dopo essere uscita dal reality ha trascorso diversi momenti insieme al Moser e a Cecilia, facendosi accompagnare da Andrea. Ora i loro rapporti sembrano essersi chiusi. A confermarlo è stata lei stessa.

Proprio Giulia aveva dichiarato, qualche tempo fa, di aver chiuso l’amicizia con Ignazio. Il motivo non è stato rilevato da nessuno degli interessati, ma la De Lellis aveva spiegato ai fan che il Moser si era comportato male nei suoi confronti. Questo rapporto si è chiuso subito dopo la fine della storia d’amore di Giulia con Andrea. Stesso discorso vale per l’amicizia con Sonia Lorenzini. Non si sanno i particolari, ma i fan hanno subito pensato che Ignazio potesse essersi comportato male proprio in questa circostanza. Intanto, il pubblico continua a sperare che tra Andrea e Giulia possa tornare il sereno. Ma pare proprio che tra loro sia finita definitivamente.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati: il dj veronese ancora amico di Ignazio Moser

Secondo molti, Ignazio sarebbe complice dei presunti tradimenti di Damante. Proprio per questo Giulia avrebbe scelto di chiudere l’amicizia con lui. Nonostante ciò, Damante e il ciclista sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Nel frattempo, l’ex tronista in questi giorni ci ha tenuto a precisare che la sua storia con Giulia è finita. Dunque, nessun ritorno di fiamma tra i due, sebbene diverse foto lo facessero credere. Gira ancora un po’ di mistero intorno a questa rottura e i fan vorrebbero sapere di più. D’altronde si tratta di una delle coppie di Uomini e Donne più amate di sempre.