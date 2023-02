Cecilia Rodriguez e Ignazio, è finita? Ecco finalmente il gesto di lei

Arriva la conferma che la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è mai finita? Sembra proprio di sì! Questa volta a esporsi ci pensa la sorella di Belen, che sul suo account ufficiale di Instagram condivide una Storia che pare confermare che la relazione sia ancora in corso. Scendendo nel dettaglio, Cecilia risponde a una domanda di una sua follower, la quale le chiede dove potrebbe acquistare per suo marito un indumento della linea di abbigliamento di Ignazio.

Senza problemi, la Rodriguez condivide il sito web del brand Ignazio Moser Closet: “Sotto ogni articolo troverai tutte le taglie, anche la descrizione dei capi”. Inoltre, la showgirl argentina tagga anche il suo fidanzato. Un gesto che va a pubblicizzare il brand del suo compagno, ma allo stesso tempo sembra voler smentire le voci di rottura degli ultimi giorni. Se davvero ci fosse stato un addio tra i due come hanno rivelato le indiscrezioni recentemente, probabilmente Cecilia non avrebbe risposto pubblicamente a questa domanda coinvolgendo tra l’altro Ignazio.

D’altronde proprio in questi giorni è arrivata un’ulteriore smentita sulla rottura tra la Rodriguez e Moser. La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, non si sarebbe separata. Parlando con Il Corriere della Sera, l’agente di Ignazio ha rilasciato delle dichiarazioni con cui ha smentito le voci sulla rottura tra i due.

Cecilia e Ignazio hanno avuto una discussione, come può capitare in qualsiasi coppia. L’agente di Moser ha, inoltre, precisato che tra loro non c’è stata alcuna lite o tradimento che ha portato la sorella di Belen a cacciare di casa Ignazio, come invece riferivano i gossip. Le indiscrezioni sono state alimentate dall’anello di fidanzamento scomparso dalla mano di Cecilia, dettaglio notato sui social network dai fan.

La Rodriguez ha ricevuto la proposta di matrimonio da Ignazio e così anche questo gioiello lo scorso novembre. Per questo, i fan della coppia hanno iniziato a fare ipotesi sulla presunta rottura. Ma è probabile che semplicemente Cecilia abbia rimosso l’anello per qualche impegno di lavoro, visto che è testimonial di vari brand legati al settore dei gioielli.

Adesso la Storia condivisa da Cecilia su Instagram sembra essere un’ulteriore smentita a questi ultimi gossip.