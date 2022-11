Correva l’anno 2017 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser varcavano la soglia della Casa più spiata d’Italia, iniziando la loro esperienza al Grande Fratello Vip 2. Nessuno si sarebbe immaginato che si sarebbero innamorati perché lei, all’epoca, viveva una relazione solida con Francesco Monte. E invece accadde l’impensabile. Da allora il trentino e l’argentina non si sono più lasciati (c’è però stata una forte crisi nell’estate 2021). E nelle scorse ore Moser ha chiesto in sposa la modella, con una romantica proposta di nozze. Naturalmente Cecilia ha detto sì. La notizia è stata data via social dalla medesima coppia che ha postato un filmato ultrà romantico.

In questi giorni Cecilia e Ignazio si trovano in Alto Adige e alloggiano al San Luis Lodges, un hotel 5 stelle extralusso di Avelengo, nei pressi di Merano. I fan credevano che i due avessero deciso di festeggiare il loro quinto anniversario di fidanzamento. E invece ecco che il buen retiro tra terme e montagne è stato organizzato da Moser per chiedere la mano dell’amata. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto Ignazio a corredo del post in cui si vede uno stralcio della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, l’imprenditore ha donato l’anello con cui ha dichiarato a Cecilia di volerla condurla all’altare.

In un amen il post è stato commentato da centinaia di fan e volti noto del mondo dello spettacolo italiano. I primi a complimentarsi con la Rodriguez e Moser sono stati Andrea Damante, Andrea Cerioli e Nicolò Brigante. Finalmente Cecilia coronerà uno dei suoi sogni, cioè quello di diventare moglie. Più volte in passato la modella aveva espresso il desiderio di giungere all’altare, ma Ignazio aveva sempre frenato, spiegando che prima avrebbe voluto sistemarsi bene e crearsi un futuro solido dal punto di vista professionale. Ora ogni tassello è andato ora al propri posto e non resta che attendere i fiori d’arancio. E chissà che a breve non arrivi pure un piccolo bebè.