Fuga romantica in quei di Londra per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, di recente, si sono recati nella capitale inglese per trascorrere dei giorni di relax e pace. A pubblicare gli scatti per nulla rubati della gita fuori porta è stato Chi Magazine, che ha immortalato la coppia complice e pazza d’amore nelle strade inglesi. Domanda: perché le foto non sono per nulla ‘rubate’ e quindi poco convincenti? Perché è davvero difficile, per non dire impossibile, che qualche paparazzo si sia preso la briga di volare oltremanica per immortalare la showgirl e il conduttore in giro per Londra. Dove sta lo scoop?

D’altra parte che siano tornati a fare coppia è arcinoto e più che risaputo. Dunque? Chi c’è dietro quegli scatti? Probabilmente proprio Stefano e Belen che, da anni, sono maestri nel giocare con il gossip, sapendo quando farsi trovare e quando no. Insomma, per farla breve: una copertina in più di cronaca rosa non fa male, soprattutto se le persone coinvolte sono impegnate in tv in questo momento. De Martino è ormai un volto importante di Rai Due, mentre Belen, oltre a essere nel team di Tu si que vales, è ri-sbarcata a Le Iene.

Cecilia Rodriguez e la gravidanza che non c’è

Capitolo Cecilia Rodriguez: la compagna di Ignazio Moser è davvero incinta? Nell’ultimo periodo, come già capitato svariate volte in passato, si sono fatte tambureggianti le voci che la vorrebbero in dolce attesa. Tutta colpa di alcuni abiti aderenti indossati di recente dall’influencer, la quale ha fatto intravedere un pancino sospetto. Chi Magazine, però, assicura che non c’è alcun bebè in arrivo.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha reso noto di aver sentito persone vicine alla coppia, le quali hanno fatto sapere che non c’è alcuna gravidanza in corso e che il cosiddetto pancino sospetto altro non è che un “effetto, non voluto, del vestito”. Insomma, sembra proprio che per vedere la sorella di Belen diventare madre ci sia ancora da attendere. E pensare che Cecilia in più occasioni si è detta pronta per la maternità. Pare che a frenare i suoi desideri sia Moser, il quale vorrebbe aspettare ancora un poco prima di mettere su famiglia.