Cecilia Rodriguez è incinta? Ora spunta il pancino sospetto (Foto)

La modella argentina e Ignazio Moser stanno per realizzare il loro grande sogno? Il dettaglio può far ben sperare su un’eventuale gravidanza

Cecilia Rodriguez è incinta? Ora è possibile notare un pancino sospetto, che potrebbe indicare una gravidanza in corso. Ovviamente, va precisato, si tratta di un gossip, che al momento non ha alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Cecila e Ignazio Moser hanno preso parte a un evento nelle scorse ore e posato di fronte a tantissimi fotografi. La stessa showgirl argentina ha condiviso i video che la ritraggono insieme al suo fidanzato mentre posano di fronte al flash delle macchine fotografiche. E proprio in questa occasione si nota il pancino sospetto.

Per l’evento di BelvedereVodkaItalia, Cecilia Rodriguez indossa un lungo abito nero elegante con un profondo spacco. Il vestito è abbastanza aderente nella zona della pancia, com’è possibile notare in questi screenshot. In evidenza c’è proprio questo pancino sospetto. Resta per il momento solo un sospetto, appunto. Cecilia potrebbe semplicemente avere un po’ di gonfiore addominale.

Impossibile non notarlo, soprattutto perché nelle scorse settimane si è parlato di un’eventuale gravidanza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Cecilia e Ignazio sono in attesa del loro primo figlio? Questa la domanda che i fan si sono posti quando hanno notato che la sorella di Belen Rodriguez si è presa una piccola pausa dai social network, per concentrarsi su stessa. L’assenza su Instagram dell’argentina ha portato a pensare che Cecilia si stesse prendendo del tempo per godersi serenamente i primi tempi di una presunta gravidanza.

La stessa Rodriguez aveva rotto il silenzio dichiarando di non essere stata bene, a causa di alcuni problemi di salute, lo scorso mese di settembre. La modella argentina ha raccontato di essere stata costretta anche ad annullare importanti impegni lavorativi per restare a letto, a riposo. Non è, però, entrata nel dettaglio in quell’occasione.

Nonostante ciò, Cecilia sembrava voler smentire gli ultimi gossip che la vedevano incinta. Il fatto che non sia entrata nel vivo dei dettagli dei suoi problemi di salute hanno aumentato la curiosità dei fan. Ora sicuramente i dubbi cresceranno ulteriormente. D’altronde, Cecilia e Ignazio non hanno mai nascosto la loro voglia di diventare genitori.

Più volte, la giovane Rodriguez ha assicurato di voler diventare mamma e di voler avere un figlio insieme a Moser, con cui ha iniziato una relazione sotto le luci dei riflettori, nella Casa del GF Vip. Non resta che attendere per scoprire se Cecilia è incinta oppure no. Gli unici che possono confermare o smentire il gossip sono, chiaramente, solo i due diretti interessati.