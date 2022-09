Cecilia Rodriguez sta male: “Devo seguire una dieta per guarire”

Non è un periodo semplice per Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio Moser sta facendo i conti con alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a restare a letto e a saltare alcuni importanti impegni di lavoro, come la recente presentazione del nuovo servizio streaming Paramount +. Dopo aver lasciato tutti i fan nel mistero – qualcuno ha addirittura ipotizzato una probabile gravidanza – la sorella di Belen ha rotto il silenzio, rivelando di dover intraprendere un serio percorso di guarigione.

La confessione di Cecilia Rodriguez

Su Instagram Cecilia Rodriguez ha ammesso dopo aver fatto gli auguri di compleanno alla sorella Belen:

“Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta. Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica, sarò brava, farò la brava”

Cecilia Rodriguez non ha fornito ulteriori dettagli ma molto probabilmente ha dovuto fare i conti con qualche disturbo intestinale che ora richiede un corretto piano alimentare. La 32enne deve recuperare al più presto le forze visto che è stata riconfermata alla guida del programma Ex on the beach insieme a Ignazio Moser. Un lavoro da conduttrice che porta avanti insieme a quello di influencer e imprenditrice (possiede con i fratelli Belen e Jeremias i marchi Me fui e Hinnominate).

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

A cinque anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Di recente la coppia ha acquistato un appartamento a Milano. In alcune interviste i due hanno svelato il desiderio di allargare la famiglia al più presto.

Intanto è stata smentita la presunta rivalità tra Cecilia Rodriguez e la suocera Carl Merz. Dopo il divorzio dei genitori di Ignazio Moser si era parlato di un certo astio tra l’influencer e imprenditrice argentina e l’ex moglie di Francesco Moser.

Suocera e nuora sono apparse sui social network a cena insieme, una accanto all’altra, e nello scatto appaiono sorridenti e affiatate. Nessuna tensione tra Cecilia Rodriguez e la madre di Ignazio Moser: tutto procede a meraviglia e la rottura tra Carla e Francesco non sembra aver intaccato in alcun modo i rapporti con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.