Ignazio Moser, rivelazioni: “Vero, io e Cecilia c’eravamo allontanati”

Reduce dai festeggiamenti per il suo trentesimo compleanno, per il quale non ha badato a spese, Ignazio Moser si è raccontato a ruota libera. Per l’occasione, l’ex ciclista ha deciso di fare un primo bilancio di quella che è stata la sua vita finora, quasi a porre una cesura con il passato per proiettarsi al futuro. Un futuro che Moser sembra intenzionato a vivere al fianco di Cecilia Rodriguez, con cui il prossimo ottobre taglierà il traguardo dei cinque anni di relazione.

L’ex ciclista ha scelto di affidare la sua confessione al nuovo numero del settimanale Chi, sulle cui pagine ha parlato dei prossimi progetti, tra cui l’eventualità di mettere su famiglia con la propria compagna. Moser e la più piccola della famiglia Rodriguez si sono conosciuti durante la seconda edizione del GF Vip, andata in onda nel 2017 e condotta da Ilary Blasi – che è stata dunque un po’ un intermediario per i due ex vipponi – e da allora fanno coppia fissa, conquistando il mondo dei social. Ad oggi, la coppia può vantare infatti oltre 6 milioni di follower, sommando entrambi i profili Instagram.

Ma, stando alle dichiarazioni rilasciate di recente dallo stesso ex gieffino sul magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia avrebbe vissuto un momento di crisi in passato. Moser ha difatti confessato:

“A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo.”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembrano essersi lasciati la crisi alle spalle e oggi sarebbero pronti a mettere su famiglia. “La vogliamo entrambi, il prossimo traguardo è sicuramente quello“, ha ammesso l’ex ciclista, ormai pronto a “mettere la testa a posto”. Sulle tempistiche è però rimasto vago, spiegando che, nonostante non sia infastidito dalle domande sul matrimonio e sui figli, preferisca custodire gelosamente le risposte.

Ignazio Moser sulla separazione tra Totti e Ilary Blasi

Se oggi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez possono fare l’uno affidamento sull’altra, gran parte del merito non può che dipendere da Ilary Blasi. E ora che la conduttrice dell’Isola dei Famosi si è ufficialmente separata da Francesco Totti, anche l’ex ciclista ha avuto modo di dire la sua sulla questione. Dal canto suo, Moser ha innanzitutto dimostrato ammirazione per tutti e due, affermando: