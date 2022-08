By

Secondo qualcuno Carla Merz, fresca di divorzio da Francesco, non avrebbe mai visto di buon occhio l’argentina e la sua famiglia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo al centro del gossip. Dopo che la notizia del divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz è diventata di dominio pubblico molti hanno puntato il dito contro la sorella di Belen. Secondo alcune voci l’influencer argentina avrebbe avuto un ruolo nell’addio tra i suoceri.

La madre di Ignazio Moser è sempre stata una donna discreta e riservata, che non ama le luci della ribalta e della notorietà. Stando ad alcune testimonianze raccolte dal settimanale Di Più Carla Merz non avrebbe mai apprezzato la scelta del suo terzogenito di entrare nel mondo dello spettacolo e di amare una donna famosa.

Voci alle quali i diretti interessati non hanno mai voluto rispondere, almeno fino ad oggi. Ignazio Moser ha condiviso tra le sue storie Instagram una foto in cui la fidanzata Cecilia Rodriguez posa accanto alla madre Carla Merz. “La Chechunita e la Carlina”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Suocera e nuora a cena insieme, una accanto all’altra, e nello scatto appaiono sorridenti e affiatate. La storia è stata poi ricondivisa da Cecilia Rodriguez, che ha voluto replicare con i fatti alle malelingue. Nessuna tensione tra lei e la madre di Ignazio Moser: tutto procede a meraviglia e il divorzio tra Carla e Francesco non sembra aver intaccato in alcun modo i rapporti con la 32enne.

Il divorzio di Francesco Moser e Carla Merz

Ottenuto il divorzio, Francesco Moser e Carla Merz vivono in due case separate: lui a Palù di Giovo, lei a Trento con la figlia Francesca. Lo sportivo ha assicurato che con l’ex moglie non c’è alcun astio o rancore e che la rottura è avvenuta in maniera pacifica.

Nessun commento sulla questione è mai arrivato da parte di Cecilia Rodriguez o Ignazio Moser, che hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. L’ex gieffino ha precisato di voler rispettare la volontà della sua famiglia e per questo ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.

Procede a gonfie vele, invece, la liaison tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si amano ormai dal 2017 e dopo aver superato una piccola crisi sono pronti a mettere su famiglia. Di recente hanno acquistato un appartamento insieme a Milano.