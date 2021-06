Ignazio e Cecilia: sì a un figlio, c’entra Belen. Dopo l’Isola ‘fiamme’ a letto

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vogliono un figlio. Sulla questione ha influito indirettamente anche Belen, che a breve diventerà madre per la seconda volta (è in dolce attesa di Luna Marie da Antonino Spinalbese, il parto è previsto in questi giorni). La coppia si è raccontata senza fronzoli al magazine Chi, parlando anche dei rapporti intimi avuti dopo L’Isola dei Famosi, che inevitabilmente ha provocato un periodo di ‘astinenza’. Per quel che invece riguarda l’eventuale matrimonio, sia il trentino sia l’argentina frenano e rimandano il tutto a data da destinarsi. “Non è per ora nelle priorità“, spiegano, aggiungendo che prima dell’altare vengono la casa e i figli. A proposito di casa: da poco i due ne hanno comprata una a Milano (prima vivevano in affitto, sempre nel capoluogo lombardo), segno che il progetto di famiglia per il futuro è a buon punto.

“Per la composizione e lo stile della casa decide tutto Cecilia, io dico solo ok”, confessa Ignazio nel parlare del nuovo acquisto. Il modello aggiunge che la dimora ha anche una stanza per gli ospiti e che la speranza è che possa essere “convertirla presto nella camera dei bambini”. La voglia di paternità e maternità è tanta. In Cecilia è aumentata ancor più vedendo Belen: “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza (in riferimento alla dolce attesa della sorella, ndr) e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”.

Per la prima volta la coppia parla anche della burrascosa crisi vissuta lo scorso agosto, quando la relazione sembrava essere arrivata a un punto morto. Si parlò addirittura di tradimenti (indiscrezione mai confermata). Ignazio, circa quel periodo buio, dice che L’Isola lo ha rimesso alla prova perché per la prima volta dalla crisi si è trovato lontano dalla compagna. “Ho capito che senza di lei non posso stare. Era la prima mia mancanza. Prima della famiglia, prima degli amici e del lavoro”, narra il trentino.

Il giovane, sempre in riferimento all’allontanamento dell’agosto 2020, parla poi di “unico momento difficile” da quando sta con l’argentina (la love story sbocciò nel corso del Grade Fratello Vip 2. La modella lasciò in mondovisione l’allora fidanzato Francesco Monte). “Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto”, chiosa, sicuro che simili situazioni sentimentali, se superate, fortificano e corroborano il legame.

Spazio poi a delle confidenze intime. Quando a Moser viene chiesto cosa gli sia mancato di più, a livello concreto, in Honduras, non ha dubbi e cita due cose: “Cibo e sesso”. Ecco perché appena finito il reality ha fatto fuoco e fiamme a letto con la sua dolce metà: “Ho recuperato il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la nutella”.