By

L’Isola dei Famosi 2021 è finita. Anche gli ultimi sei naufraghi sono tornati alla vita di sempre, e soprattutto possono tornare a mangiare. Dopo la finale di ieri sera, i finalisti hanno fatto una grande festa tutti insieme e hanno pubblicato dei video su Instagram. In particolare è stato Ignazio Moser a condividere con i fan i momenti di gioia insieme agli altri, prendendo addirittura il telefono di Cecilia Rodriguez forse perché impaziente di tornare attivo sui social. I sei finalisti erano tutti insieme, gioiosi e sorridenti. A tavola poi li hanno raggiunti anche gli ultimi eliminati e c’era Daniela Martani, che è volata in Honduras per un breve scherzetto ad Andrea Cerioli.

Il vincitore Awed, che ha trionfato ieri sera, non poteva di certo mancare, accompagnato dal fratello Daniele che ha conquistato il pubblico. Ignazio ha inquadrato tutti nelle storie sul profilo di Cecilia, erano tutti contentissimi di aver terminato il percorso. Cerioli ha rincorso Ignazio e avevano due sorrisi enormi; la Martani sarà felice di aver visto un sorriso sul volto di Andrea, dopo che lo aveva invitato a sorridere qualche puntata fa. Più in là c’era anche Valentina Persia, stava parlando al telefono ma Ignazio è corso a inquadrare anche lei. Insomma, c’era un bel clima di festa tra i finalisti dopo l’Isola dei Famosi.

Ma soprattutto Moser ha pubblicato l’entusiasmo e la gioia di essere di nuovo seduto intorno a un tavolo. Accanto a lui c’era Andrea, anche lui felicissimo di mangiare dopo essersi lamentato tutti i giorni sull’Isola 2021. Qui li ha raggiunti Miryea Stabile, che era insieme a loro anche a cena in un secondo momento. Sembra essere nata una bella amicizia tra le due coppie che si sono riunite ieri sera: una foto di Ignazio e Cecilia con Andrea e Arianna dopo l’Isola sta facendo il giro dei social stamattina. Il risveglio per i naufraghi oggi sarà stato dei migliori, anche per la colazione che li aspettava di sicuro.

Sono arrivate anche le prime parole di Matteo Diamante, Ignazio Moser e Andrea Cerioli su Instagram. Accarezzandosi la testa rasata, Ignazio ha scritto: “E voi? Cosa sareste disposti a fare per un piatto di spaghetti? Esperienza indimenticabile, grazie a tutti”. Andrea ha postato una foto insieme ad Arianna e quella con Ignazio e Cecilia. Ha scritto solo due parole: “Surreale. Grazie”. Infine, le parole di Matteo: “Belin che isola!!! Si torna a casa pieno di rivincite e soddisfazioni. Come sono andato? Spero di esservi mancato”.