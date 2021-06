Awed ha vinto l’Isola dei Famosi 2021: la classifica completa

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2021? Awed, youtuber napoletano il cui vero nome è Simone Paciello. Il giovane ha avuto la meglio su Valentina Persia: la comica romana si è dovuta accontentare del secondo posto. Alla terza posizione si è invece classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed. Quest’ultimo, tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras, si porta a casa un montepremi di cento mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.

La finale dell’Isola dei Famosi 2021 si è aperta proprio con una sfida tra Awed e Matteo Diamante: ad avere la peggio è stato l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che è stato subito eliminato. Successivamente i concorrenti rimasti si sono sfidati in una prova di resistenza, vinta da Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mandato al televoto Beatrice Marchetti che ha dovuto sfidare Ignazio Moser, primo a cadere durante il gioco in acqua.

A vincere al telefono il fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha poi dovuto sfidare Valentina Persia, finita al televoto perché nominata da Awed che ha vinto un’altra prova fisica. Ignazio Moser ha dunque perso al televoto contro la comica de La sai l’ultima?.

Ultima prova di resistenza è stata quella del fuoco: a vincerla Valentina Persia, con Andrea Cerioli e Awed che sono finiti al televoto per conquistare un posto in finalissima. Gli italiani hanno preferito Awed che è riuscito a battere anche la Persia al termine della puntata.

Ricapitolando la classifica completa della finale dell’Isola dei Famosi 2021 è la seguente:

1. Awed

2. Valentina Persia

3. Andrea Cerioli

4. Ignazio Moser

5. Beatrice Marchetti

6. Matteo Diamante

Vincitore Isola dei Famosi, chi è Awed

Simone Paciello, nome d’arte Awed, è un noto youtuber e comico italiano che si è fatto conoscere attraverso i suoi video originali e divertenti pubblicati sui social. A oggi conta quasi due milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 1,5 milioni di follower su Instagram.

Prima di condurre insieme ad Annie Mazzola la prima edizione di Gf Vip Party su Mediaset Play, Awed ha partecipato insieme ad altri youtuber alla prima e alla seconda stagione di Social Face e ha avuto una parte nel film di Massimo Boldi Natale al Sud.

Awed è noto agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Ludovica Bizzaglia, attrice conosciuta per il ruolo di Anita nella soap opera Un posto al sole e per tante altre fiction e film. I due si sono mollati nel 2019 per motivi mai svelati ai loro follower.