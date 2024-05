Cecilia Rodriguez, addio al nubilato: location da urlo e dettagli hot

L’estate si avvicina e manca sempre meno a uno dei matrimoni più attesi dell’anno: il prossimo 30 giugno Cecilia Rodriguez convolerà a nozze con il suo Ignazio Moser. Una storia d’amore nata tra le quattro mura della casa del Grande Fratello, che però si è rivelata duratura. A un mese dal giorno del fatidico sì, la sorella di Belen è partita per il suo addio al nubilato: noi abbiamo sbriciato tra le sue storie Instagram per carpirne i dettagli.

E’ iniziato da poche ore l’ultimo viaggio da nubile di “Cechu“, ma la festa è già entrata nel vivo. La futura moglie del piccolo Moser è partita ieri da Milano con un volo con destinazione top secret. Ovviamente la sposa non era da sola. Con lei, non potevano mancare sua sorella Belen – fresca di nuovo flirt – e le amiche di una vita.

Dove si trova la villa esclusiva

Nonostante Cecilia non abbia esplicitamente svelato l’ubicazione del luogo scelto per il suo addio a nubilato, è semplice intendere dalle storie che il gruppo di festaioli si è recato in Andalusia, la meravigliosa regione al sud della Spagna.

Appena arrivata, la futura sposa e le sue amiche sono salite su un pulmino diretto nella location esclusiva che in queste ore sta ospitando l’addio al nubilato. Tutti hanno indossato della parrucche colorate per arrivare in una villa lussuosissima, con tanto di piscina. Cecilia, con il velo sul capo, alloggia in una super suite in cui è stata accolta con petali di rosa e palloncini a forma di cuore.

Poi, il gruppo si è recato in piscina, dove ha passato la giornata. E’ proprio qui che la fidanzata di Ignazio Moser ha provato l’entrata trionfale che farà il giorno delle nozze, c’era però qualche differenza. In questo caso infatti, “Cechu“, oltre al velo, non indossava il vestito da sposa ma un bikini bianco firmato Mefui, il brand di costumi che l’influencer ha fondato insieme alla sorella.

I dettagli hot della festa

Nelle storie pubblicate su Instagram vediamo tanto divertimento e anche qualche dettaglio hot che, si sa, non può mancare a un addio al nubilato. Per l’occasione, a bordo piscina, gli amici di Cecilia hanno appeso un festone con su scritto “lo stesso ucc**lo per tutta la vita” che ha fatto scoppiare a ridere la festeggiata. Una trovata divertente che si aggiunge a quella di ieri, quando la futura sposa si era ritrovata nel piatto un wurstel dalla forma decisamente… particolare.