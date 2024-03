Cecilia Rodriguez, prove da sposa con Belen: ecco chi la vestirà

Manca pochissimo alle nozze di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e oggi la modella sudamericana è andata a fare shopping con la sorella Belen. La destinazione? Un noto atelier da sposa, famoso soprattutto tra le vip!

Per la scelta del vestito per il giorno più bello è tradizione farsi accompagnare dalle persone care. Non a caso, ‘Cechu‘ ha deciso di portare la sorella per una giornata tra veli e pizzi. Invitate per la prova dell’abito, le sorelle Rodriguez hanno svelato chi vestirà la sposina per il suo matrimonio: si tratta di Atelier Emé, noto brand romano che va fortissimo tra le ‘celebrities’.

Molte spose famose hanno attraversato la navata firmate da Atelier Emé: Cecilia è solo l’ultima di una lunga lista.

Anche Belen sfila in bianco, ma stavolta la protagonista è Cecilia!

È stata la sorella maggiore a rivelare per prima la marca che accompagnerà Cecilia all’altare con un post Instagram.

Poi l’argentina ha fatto sognare i followers postando una foto con addosso un abito da sposa. Una breve illusione per i suoi fan che desiderano vederla di nuovo all’altare, perché l’abito in realtà è quello da damigella!

Dopotutto, il vestito da sposa di Cecilia resterà segreto fino al giorno delle nozze, ma intanto abbiamo avuto lo scoop sul vestito da damigella di Belen. Chissà quale colore sceglierà o se sarà Cecilia a dettare il colore per il vestito delle proprie damigelle!

Tutte le vip che hanno detto ‘Lo voglio!’ ad Atelier Emé

Dalle porte dell’Atelier romano sono passate molte celebrità prima delle sorelle Rodriguez, vediamo chi, nel corso degli anni, ha scelto di dire ‘sì’ con un abito firmato.

Influencer come Paola Turani e conduttrici come Melissa Satta sono tra le tante che hanno scelto Atelier Emé. Una delle ultime spose famose che è convolata a nozze con indosso un abito del brand è Francesca Ferragni, sorella di Chiara.

Di certo le nostre vip non fanno complimenti, perché una sposa per il giorno delle nozze deve essere una regina e Atelier Emé ha abiti che possono raggiungere anche i 10 mila Euro.

Chissà che abito avrà scelto Cecilia Rodriguez per il suo momento, noi non vediamo l’ora di vederlo!