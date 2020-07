Cecilia e Jeremias Rodriguez rassicurano: “Stiamo bene”, basta critiche

Le critiche di Barbara Alberti su Ignazio Mosero e i fratelli Rodriguez (tranne Belen) non sono passate inosservate e hanno inevitabilmente diviso. Da una parte c’è chi condivide il pensiero della famosa scrittrice – che qualche tempo fa aveva deciso di mettersi alla prova col Gf Vip – e dall’altra chi invece non crede assolutamente che questi ragazzi abbiano una vita fatta solo di frivolezze e che vivano di riflesso, a seguito di una fama che appartiene ai propri famigliari. La Alberti è stata molto dura, dicendo che Cecilia e Jeremias devono ringraziare Belen per esser diventati famosi mentre Ignazio suo padre, il famoso ex ciclista Francesco Moser. Le uscite della scrittrice non hanno avuto nessun effetto su Cecilia Rodriguez. Quest’oggi ha voluto mandare un chiaro messaggio. Grazie alla sua famiglia, è davvero felice, e questo indipendentemente dal successo ottenuto: ha sempre avuto uno splendido rapporto con Belen, Jeremias e i suoi genitori. A raddoppiare la sua felicità, la presenza di Ignazio Moser nella sua vita. Con lui forma una coppia dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Cecilia, Jeremias e Ignazio: vacanze da sogno. Nessuno riuscirà a togliere il sorriso

Se Ignazio Moser ha deciso di rispondere direttamente a Barbara Alberti, Cecilia Rodriguez lo ha fatto in maniera diversa, facendo capire a tutti che nessuno mai riuscirà a toglierle il sorriso. Mentre è in viaggio verso Panarea con Ignazio e Jeremias, ha deciso di scrivere questo messaggio su Instagram assieme al fratello: “Comunque stiamo molto bene!”. Jeremias e Cecilia si sono uniti per un viaggio meraviglioso tra le isole dell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia: relax e amore non mancano mai, nonostante le critiche che puntualmente arrivano (anche da personaggi illustri e di cultura come la Alberti). Durante le ultime Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha spiegato che le vecchie abitudini non sono morte durante le vacanze: Ignazio Moser le porta ancora il caffè al letto e sa sempre come riempirla di attenzioni.

Belen lontana dai fratelli Rodriguez: ecco cosa sta succedendo

Non è con loro Belen Rodriguez, che continua a frequentare Gianmaria, col quale ha avuto incontri segreti a Ibiza (lui ha già conosciuto Santiago). Magari nelle prossime settimane decideranno di riunirsi? L’estate è ancora lunga e nuovi gossip spunteranno all’orizzonte… Potremmo anche sapere qualcosa di più sulla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Anche lei – e ne siamo certi – rimarrà al centro dell’attenzione assieme al suo Ignazio Moser.