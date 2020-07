Cecilia e Ignazio, è bagarre con Barbara Alberti: Moser duro

Botta e risposta a distanza tra Barbara Alberti e Ignazio Moser. Nelle scorse ore la scrittrice, che è stata anche una concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha speso parole non proprio di stima nei confronti del trentino e della sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Senza troppo girarci attorno Barbara ha dichiarato che entrambi sono celebri per ‘riflesso’: il primo perché figlio del campione del ciclismo Francesco Moser, la seconda perché sorella della popolare Belen. “Dovrebbero desiderare di avere una personalità loro”, ha chiosato la Alberti ospite a Ogni Mattina, programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola in onda quotidianamente. L’intervento ha trovato una dura risposta da parte di Ignazio, che si è espresso tramite delle Stories Instagram, in cui è apparso con Jeremias Rodriguez con il quale sta trascorrendo dei giorni di vacanza a Lipari.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez criticati da Barbara Alberti: la risposta

“Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo di rubriche per adulti, nel 1983 per la precisione”, ha dichiarato con sarcasmo Ignazio, riferendosi a Barbara Alberti. Lo sportivo ha invitato anche la scrittrice a non parlare più di lui, aggiungendo che non ha colto l’ironia in una sua battuta recente. Moser ha infatti detto in modo spassoso e leggero di nutrire tre desideri, cioè avere un jet privato, una Lamborghini e una casa a Ibiza. Pure su tale battuta si è abbattuta la critica della scrittrice. Per quel che invece riguarda la stilettata della Alberti sulla personalità, Ignazio ha replicato: “Lei invece per avere personalità parla di noi, che personalità ha?”. Vicenda conclusa? No, perché nella giornata odierna Barbara è tornata a Ogni Mattina ribadendo quanto detto il giorno precedente trovando però un parere contrario. A esprimerlo l’opinionista Caterina Collovati.

Collovati e Ciacci in difesa di Ignazio Moser

Caterina Collovati non si è trovata d’accordo con la scrittrice, difendendo Ignazio e definendolo un ragazzo educato, sveglio e non frivolo. Presente alla discussione anche Giovanni Ciacci che si è allineato alla Collovati. Nel frattempo, in casa Rodriguez-Moser continua a tenere banco il gossip su una eventuale dolce attesa. C’è chi è convinto che a breve la coppia metterà su famiglia e chi invece pensa che ci sia ancora da attendere qualche mese se non qualche anno. Non resta che attendere e dare un’occhiata ogni tanto al ventre dell’argentina. Perché un pancino, laddove dovesse sbocciare, non si può nascondere per sempre.