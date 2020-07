Cecilia, auguri particolari (piccanti) alla mamma di Ignazio: è polemica

Cecilia Rodriguez, quando gli auguri alla suocera sono originali, come dire particolari, come dire piccanti. La sorella di Belen, per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, ha pubblicato su Instagram una foto in cui lui appare come mamma (in questo caso la signora Carla) lo ha fatto. A coprire le parti intime solo la gamba della stessa Rodriguez. Il tutto condito da una didascalia che recita così: “Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto… hai fatto un grandissimo capolavoro Carla, complimenti. Ti vogliamo tanto bene”. L’iniziativa dell’argentina è stata accolta con entusiasmo da molti fan. Ma non da tutti: alcuni infatti hanno trovato poco azzeccata l’idea, scrivendo sotto allo scatto paroline non proprio dolci. Da “vergogna” a “schifo”, si è letto. A difendere il post ci ha pensato l’altra mamma, quella di Cecilia e Belen che di nome fa Veronica Cozzani. Non è nemmeno mancato un intervento piccato di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez innesca la polemica: Ignazio Moser e Veronica Cozzani perdono le staffe

“Segui con partecipazione”, ha scritto mamma Rodriguez ha chi ha bollato lo scatto come “vergogna”. “Stai parlando di te” la replica, sempre di Veronica, a chi ha definito “schifo” la foto postata dalla figlia per augurare alla ‘suocera’ Carla un buon compleanno. Nella bagarre social si è inserito a un certo punto anche il sempre pacato e docile Ignazio Moser (che stavolta non ha avuto nulla di pacato e docile). A fargli perdere le staffe un commento di cattivo gusto indirizzato a Cecilia che si è vista dare della ‘poco di buono’, per usare un eufemismo. “Tua mamma invece su che angolo è stasera? Chiedo per un amico”, la replica al vetriolo del trentino a chi ha messo in cattiva luce la sua compagna. Da segnalare, come sopra accennato, che il post di Cecilia, oltre a esternazioni di dubbio garbo, ha raccolto molte reazioni positive.

Cecilia e Belen, come va l’amore?

Le Rodriguez continuano a essere chiacchieratissime. Per quel che riguarda Cecilia non si arrestano le voci che la vorrebbero in dolce attesa nonostante lei abbia smentito tale fatto a più riprese di recente. Con Ignazio tutto procede a gonfie vele e comunque c’è l’idea di mettere su famiglia. Resta da capire quando. Belen invece è reduce dalla rottura rumorosissima con Stefano De Martino. Ha trovato consolazione tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Sarà l’uomo giusto stavolta? Non rimane che attendere. Il tempo darà tutte le risposte del caso.