Belen ‘cavalca’ il gossip su Stefano e Alessia e pubblica la foto delle viole

Tutto appare fuorché casuale! Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha pubblicato una Stories Instagram alquanto curiosa, riprendendo delle viole prima di abbandonarsi a una gustosa colazione. Cosa c’è di strano? Nulla se non fosse che solo pochi giorni fa proprio il medesimo fiore ha provocato un can can mediatico rumorosissimo attorno a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dagospia ha rilevato che una viola posseduta dal danzatore campano sarebbe poi finita misteriosamente tra le mani della conduttrice Mediaset. La congettura è trapelata dopo un confronto di scatti social del presentatore di Made in Sud e della moglie di Paolo Calabresi Marconi. E a proposito di viole, oggi Belu ha deciso di immortalarne un mazzo in una sua clip social…

Belen e le viole: il gesto non passa inosservato

Difficile credere che sia una semplice casualità il gesto compiuto dalla Rodriguez. Dall’altro lato c’è la curiosità di comprendere il significato di tale iniziativa. Frecciatina all’ex e ad Alessia? O semplice ironia social? Più probabile la seconda opzione, visto che di recente Belen ha dichiarato di non aver nessun problema con la Marcuzzi, bollando come false le notizie relative al presunto tradimento dell’ex marito proprio con la collega di Mediaset. Chissà… Una cosa è certa. La modella argentina ha deciso di ripartire dopo il ‘crac’ sentimentale. E lo sta facendo con Gianmaria Antinolfi, manager campano fascinoso. Al momento i due si stanno frequentando per cercare di capire se è il caso di imbastire una storia importante oppure no. Sul fronte gossip da segnalare anche il recente video diffuso dalla Marcuzzi, che attualmente si trova a Positano.

Alessia Marcuzzi rilassata con il marito Paolo a Positano

Nella giornata di ieri, per dare un colpo di spugna al gossip che l’ha investita di recente, Alessia ha pubblicato su Instagram un video in cui la si vede serena mentre parla con il marito Paolo Calabresi Marconi. La coppia si è immortalata in barca, nelle acque presso Positano. Insomma, una risposta plastica a quelle voci che vorrebbero il matrimonio giunto al capolinea. La cronaca rosa continua ad accompagnare anche Stefano De Martino. L’ultimo sussurro lo voleva affiatato con un’altra Rodriguez, Mariana. Lui si è affrettato a smentire il tutto, parlando di una semplice amicizia.