Belen e Gianmaria, incontri segreti a Ibiza: lui ha in braccio Santiago (foto)

Dopo le notti roventi passate a Capri, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi – manager della moda con cui l’argentina ha deciso di ‘ricominciare’ dopo l’addio con Stefano De Martino – sembravano essersi persi. E invece la frequentazione continua. E pare addirittura che si facciano passi da gigante. Il magazine Chi, in edicola da domani mercoledì 22 luglio, ha sorpreso la coppia a Ibiza, isola delle Baleari in cui è atterrata la sudamericana, raggiunta in un secondo momento da Gianmaria. Ed è in terra spagnola che si sono consumati degli incontri ‘segreti’. Nonostante i diretti interessati abbiano cercato di tenersi lontani dai riflettori del gossip, i paparazzi al servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini, li hanno scovati. Sembra che la confidenza tra la Rodriguez e Antinolfi non sia poca, visto che lui è stato immortalato anche con in braccio Santiago, il figlio della showgirl e di De Martino.

Gianmaria e Belen a Ibiza: il weekend

La rivista Chi racconta che Gianmaria, dopo essere atterrato sulla Isla Blanca, è andato a registrarsi in hotel, passando il pomeriggio da solo in spiaggia. Nel frattempo Belen era altrove in compagnia di altri amici. L’incontro segreto tra Belu e l’imprenditore si è comunque consumato. Di notte, verso le due, Antinolfi ha infatti raggiunto la villa in cui alloggia Belen e lì si è trattenuto fino alle sette del pomeriggio del giorno successivo. Dopodiché ha fatto ritorno in hotel. E non è finita qui. Per concludere in bellezza il weekend, domenica sera la ‘congrega’ Rodriguez ha visto tra i suoi lo stesso Antinolfi. Tutti a cena appassionatamente. Infine, a tarda sera il manager è uscito dal locale. Con lui, in braccio, c’era Santiago. Direzione: la villa in cui è di base Belencita a Ibiza.

Belen e Gianmaria, la storia si fa seria

Pare che tra la modella sudamericana e il manager campano ci sia in corso una frequentazione che punta a un orizzonte lontano. Non sembra infatti un flirt estivo. Chissà se Gianmaria è l’uomo giusto che permetterà a Belen di archiviare in modo definitivo il capitolo De Martino. Tempo al tempo…