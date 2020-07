Belen e Stefano, Parietti: “Lei fa tenerezza, lui deve ricollegare il cervello”

Alba Parietti senza peli sulla lingua. Non è una novità che la showgirl piemontese si esprima senza fronzoli. E per tenere fede al proprio credo, lo ha fatto anche sul rumoroso naufragio sentimentale consumatosi nelle scorse settimane tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lungo le colonne del magazine Chi, la 59enne torinese ha così detto la sua, sostenendo che la modella argentina le ricorda la sua relazione con Christofer Lambert, perché “lei è colpevole a prescindere”. Secondo Alba, Belen sarebbe una donna “angosciata” che “non è felice”, nonostante “cerchi di far credere il contrario”. “Mi fa tenerezza”, ha proseguito la Parietti che ha aggiunto che a De Martino la rottura “garantisce un indotto” in quanto ha conquistato e poi spezzato il cuore della più “bella e ammirata” donna del momento. E non è finita qui…

Alba Parietti su Stefano e Belen: “Vedo negli occhi di lei l’angoscia”

Alba ha proseguito a spron battuto affermando che Stefano è stato reso un “re” dalla relazione con la Rodriguez perché le ha preso “la corona”. E dopo averla presa ora “ha il potere di far diventare principessa ogni altra donna”. A questo punto la torinese si è lasciata andare a una serie di complimenti per Belen, considerata una leader nonché una mamma ottima che sa e vuole gestire la famiglia con il carattere che la contraddistingue. Dall’altra parte la showgirl ha ribadito che negli occhi della sudamericana vede “l’angoscia dell’abbandono“. Molto meno miele per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Nella fattispecie Alba è planata sul roventissimo gossip che l’ha visto protagonista con Alessia Marcuzzi. Negli ultimi giorni si è parlato a più non posso di una relazione clandestina, nascosta a Belen da parte dei due. I diretti interessati hanno smentito tale dinamica. Ed è proprio sulla smentita di Stefano che la Parietti ha posto il focus, riservandogli parole non proprio tenere.

Alba Parietti poco tenere sulla smentita di Stefano relativa al gossip con la Marcuzzi

Alba ha confessato che ha sempre trovato “sveglio De Martino”, ma nel video in cui ha smentito il gossip relativo ad Alessia Marcuzzi – sempre secondo la Parietti – non è stato brillante. La torinese ha fatto fioccare metafore, paragonando il conduttore di Made in Sud a un “imperatore“, in quanto ha conquistato il cuore di Belen, la “regina“. Come a dire la più bella del reame. Il volo pindarico è atterrato, infine, come poc’anzi accennato, sulla smentita di Stefano. Quello “è stato un fiore sulla tomba delle mie speranze: per arrivare all’immortalità deve ricollegare subito il cervello”.