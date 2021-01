Cecchi Paone e l’ex moglie Cristina Navarro: il rapporto oggi

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, è stato ospite del programma Oggi è un altro giorno. Nella trasmissione di Serena Bortone l’ex presentatore della Macchina del Tempo ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, in particolare circa il suo orientamento sessuale.

Alessandro Cecchi Paone è sempre al centro della scena quando si tratta di esporsi e dire la propria. A dimostrazione di ciò vi sono i ripetuti scontri negli anni con diversi personaggi dello spettacolo. Da Francesca Cipriani a Cecilia Rodriguez. Fino alle varie posizioni su programmi e attualità. Tuttavia, stavolta è stato protagonista di confessioni più intime.

Il conduttore ha rivelato alle telecamere di Oggi è un altro giorno che non è sempre stato omosessuale. Infatti, il giornalista ha spiegato di aver avuto altre storie con l’universo femminile. Ne è la prova anche il suo matrimonio con una ragazza spagnola nel 1993, Cristina Navarro. Cecchi Paone ha raccontato di averla amata per 10 lunghi anni come mai aveva fatto con nessun’altra. Eppure poi qualcosa li ha divisi definitivamente: il sentimento improvviso nei confronti di un suo amico. Un legame che andava ben oltre l’affetto mentale che si può provare verso una persona che va d’accordo con noi e a cui si tiene. Un’attrazione che generalmente si sente per chi è qualcosa in più.

Ed è qui che Alessandro Cecchi Paone ha rivelato a quel punto di aver dovuto mettersi una mano sulla coscienza e affrontare la cosa. Ecco quali sono state le sue parole:

“In realtà sono diventato omosessuale, io ho amato sia Cristina e anche un’altra donna ma poi è arrivato l’innamoramento di un amico. Questa amicizia è andata oltre e mi ha fatto sentire il bisogno non solo di affetto ma anche fisico.”

Il conduttore televisivo ha anche confessato che persone attorno a lui gli avevano consigliato di ingannare la moglie Cristina – e anche sé stesso a questo punto – provando a cambiare le cose con una gravidanza. “C’è chi purtroppo mi ha consigliato di ingannare Cristina e addirittura di farle fare un figlio perché così si distraeva.”, ha confidato Cecchi Paone. Eppure lui ha mantenuto ben salda la decisione di non prendersi un impegno del genere. Scelta che era stata presa di comune accordo con la consorte.

Molte persone che si trovano in una situazione del genere vedono la propria vita sconvolgersi e percepiscono come cosa complessa confessare il loro riscoperto orientamento sessuale. Alessandro Cecchi Paone ha raccontato di essere stato abbastanza fortunato in questo frangente. Infatti, ha detto a sua madre e a suo padre di essere omosessuale esattamente come ha fatto con la moglie Cristina.

Inoltre, non ha escluso un giorno di poter tornare con una donna ma mai più con la sua ex coniuge. Infatti hanno persino conosciuto i rispettivi compagni. Lui stesso ha ammesso di essere contento per Cristina e che il suo partner, secondo lui, sia perfetto per lei. Tra loro rimane dunque un rapporto di amicizia.