Temptation Island Vip: perché non piace più? Cecchi Paone svela tutto

Ascolti in calo per Temptation Island Vip 2019: Alessandro Cecchi Paone spiega cosa è successo

Inutile negarlo: gli ascolti della seconda edizione di Temptation Island Vip sono in calo. Rispetto all’esordio, condotto da Simona Ventura, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi ha subito una brusca battuta. E non a caso nelle prime due puntate ha sonoramente perso contro la concorrenza. Il programma sembra non avere più gli stessi effetti neppure sui social network, dove è diventato nel tempo un vero e proprio cult. Cosa sta succedendo alla nuova trasmissione di Alessia Marcuzzi? A detta di Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore e critico televisivo, dipenderebbe tutto dal cast, che quest’anno scarseggerebbe a livello di veri Vip. Secondo il divulgatore scientifico, infatti, non ci sarebbero grandi nomi capaci di attirare l’attenzione dei telespettatori come Valeria Marini e Stefano Bettarini, tra i protagonisti della prima edizione dello show di Canale 5.

Alessandro Cecchi Paone non dà colpe né alla Marcuzzi né a Maria

Rispondendo alla lettera di una fan su Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone ha affrontato il caso Temptation Island Vip senza dare alcuna colpa né ad Alessia Marcuzzi, nuova conduttrice del programma, né a Maria De Filippi, che lo produce. “È proprio la suddivisione tra edizioni vip e non vip dei reality che non regge più, indipendentemente dal format e dai conduttori”, ha sottolineato Cecchi Paone. “Il fatto è che le star sono state ormai usate tutte e anche più volte. Gli altri vip, invece, chiedono cifre che nessuna rete vuole spendere, tranne rari casi, per avere un concorrente famoso”, ha ribadito l’ex del Grande Fratello Vip 3. Sarà davvero per questo motivo che Temptation Island Vip non sta appassionando come dovrebbe?

Temptation Island Nip continua ad essere un grande successo

Al contrario del Vip, l’ultima edizione di Temptation Island Nip – quello condotto da Filippo Bisciglia in estate – è stata la più seguita di sempre, con picchi di share altissimi nonostante la programmazione difficile di luglio e agosto.