Cecilia Rodriguez scrive a Cecchi Paone, il giornalista: “Un equivoco”

Cecilia Rodriguez risponde alle ultime critiche di Alessandro Cecchi Paone

Cecilia Rodriguez non è una che le manda a dire. Come la sorella Belen è diretta e coraggiosa, sempre pronta a mostrare la propria opinione. E così davanti alle ultime critiche di Alessandro Cecchi Paone non è rimasta in silenzio. L’argentina ha inviato una breve lettera al giornalista, nella rubrica che da anni cura sul settimanale Nuovo Tv. La fidanzata di Ignazio Moser si è detta dispiaciuta per aver letto certe affermazioni da parte del divulgatore scientifico e ha sottolineato che il suo interesse non è di certo quello di sfruttare il nome di Belen per avere maggiore spazio in televisione. Una missiva che ha lasciato il segno in Cecchi Paone, che ha fatto un passo indietro e chiarito il suo punto di vista sulla questione.

Cosa ha scritto Cecilia Rodriguez a Cecchi Paone

“Alessandro, ti ho sempre stimato e per questo mi sono dispiaciuta nel leggere le tue critiche sulla posta del numero 29 di Nuovo Tv. Non è vero che io voglio sfruttare la fama di mia sorella per lavorare in tv”, ha scritto Cecilia Rodriguez. Pronta la replica di Cecchi Paone: “Cara Cecilia, anche io ho sempre provato per te simpatia e ammirazione: vederti in tv mi porta allegria. Per questo leggere la tua lettera mi ha fatto capire che c’è stato un equivoco. L’accusa di sfruttare il nome di famiglia per lavorare non è mia, ma di chi mi ha scritto. Io ho solo riposto che non basta un cognome per avere successo, anzi spesso scattano sospetti di favoritismo. Con un nome diverso avresti ancora di più la fortuna che meriti”.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone su Cecilia Rodriguez

“Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio. Nel bene e nel male Belen (che tra le due resta la più bella e sensuale) ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite”, aveva dichiarato qualche settimana fa Alessandro Cecchi Paone a proposito di Cecilia Rodriguez.