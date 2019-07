Cecilia Rodriguez poco presente in tv: Cecchi Paone svela il motivo

Perché Cecilia Rodriguez va poco in tv? Risponde Alessandro Cecchi Paone

Dopo la fortunata esperienza al Grande Fratello Vip del 2017, dove ha incontrato l’attuale fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez è praticamente sparita dalla tv italiana. O meglio, l’argentina non è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio. Viene chiamata nei programmi televisivi solo come ospite, per raccontare della sua vita privata e della love story con il figlio di Francesco Moser. Una situazione di cui la diretta interessata si è lamentata in un’intervista concessa a Chi, tanto da chiedere pubblicamente ai dirigenti televisivi di fare spazio a volti nuovi. Come il suo, appunto. Ma perché la sorella di Belen, al contrario della moglie di Stefano De Martino, lavora così poco sul piccolo schermo? A spiegare tutto ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, che ben conosce il mondo dello spettacolo.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone su Cecilia Rodriguez

“Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen. Detto questo, per restare sulla cresta dell’onda bisogna diventare e rimanere un personaggio”, ha premesso Alessandro Cecchi Paone nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo Tv. “Nel bene e nel male Belen (che tra le due resta la più bella e sensuale) ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite”, ha aggiunto il giornalista e conduttore, che di recente ha preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip.

Il lavoro di Cecilia Rodriguez lontano dalla televisione

In attesa di avere la giusta occasione in tv, Cecilia Rodriguez si concentra su altri lavori. La sud americana è una delle web influencer più seguite su Instagram – ha all’attivo quasi 4 milioni di follower -, posa come modella per vari marchi ed è inoltre proprietaria del brand di costumi da bagno Me Fui.