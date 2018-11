Francesca Cipriani litiga con Alessandro Cecchi Paone per Walter Nudo

Perché hanno litigato Francesca Cipriani e Alessandro Cecchi Paone? C’entra Walter Nudo

Scontro di fuoco a Domenica Live tra Francesca Cipriani e Alessandro Cecchi Paone. A cercare la lite è stata la soubrette abruzzese, che non ha digerito le dichiarazioni del conduttore Mediaset. Quest’ultimo, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha sconsigliato a Walter Nudo qualsiasi approccio con la Cipriani. Francesca è pazza dell’attore italo-canadese e ha provato a conquistarlo nel corso di una puntata in prima serata del reality show. Dopo l’incontro Cecchi Paone e Ela Weber hanno deriso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi davanti a Walter. Una situazione che ha infastidito parecchio Francesca, che ha urlato contro Alessandro durante la trasmissione di Barbara d’Urso.

Francesca Cipriani delusa da Alessandro Cecchi Paone

“Ci conosciamo da dieci anni, mi hai sempre detto che sono fantastica, intelligente e poi dici quelle parole a Walter Nudo? E Ela Weber perché parla che nemmeno mi conosce”, ha fatto sapere Francesca Cipriani a Domenica Live. “Anche Le Donatella, che sono molto simpatiche, hanno cominciato a dire a Walter che non faccio per lui. Per fortuna c’è Francesco Monte che ha detto delle cose carine su di me”, ha aggiunto l’ex de La Pupa e il Secchione. Deciso il pensiero di Alessandro Cecchi Paone: “Sei molto carina ma non sei adatta a Walter Nudo. Non può ricominciare da te, non fa l’amore da un anno. È tornato dal vostro incontro sconvolto”.

Il pensiero di Walter Nudo su Francesca Cipriani

Ma cosa pensa davvero Walter Nudo di Francesca Cipriani? “Siamo veramente lontani”, ha dichiarato di recente l’uomo al Grande Fratello Vip. Walter ha addirittura confuso il nome della Cipriani. “Si chiama Francesca o Federica?”, ha domandato ai suoi coinquilini. Parole che sono arrivate alla diretta interessata, che perentoria ha ribadito: “Lo stanno influenzando in negativo”.