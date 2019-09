Caterina Balivo emozionata per Miss Italia: la proposta a Carolina Stramare

Caterina Balivo: le emozioni a Miss Italia e l’invito ufficiale alla nuova eletta Carolina Stramare

Caterina Balivo sta per tornare con la seconda edizione di Vieni da me, in partenza su Raiuno da domani (Lunedì 9 settembre 2019). Componente della giuria d’onore nell’ultima edizione di Miss Italia, la conduttrice campana ha invitato ufficialmente la nuova reginetta di bellezza, Carolina Stramare, nella sua trasmissione per raccontare la sua storia che l’ha evidentemente colpita. La bellissima Miss Italia 2019 ha vent’anni e lo scorso anno ha perso sua mamma a causa di un tumore. Caterina non ha fatto mistero che la giovane ragazza lombarda fosse la sua preferita. Così ha gioito per la sua vittoria e adesso la vorrebbe nel suo salottino pomeridiano per una bella chiacchierata a tu per tu. Per l’ex protagonista di Detto Fatto tornare sul palcoscenico dello storico concorso di bellezza è stato molto emozionante anche a livello personale. Infatti ha dichiarato di aver provato quel brivido che provò nel 1999 quando partecipò come concorrente, piazzandosi al terzo posto.

Carolina Stramare: Caterina Balivo invita la nuova Miss Italia a Vieni da me

“Riprovare quel brivido e quelle emozioni dopo x anni è stato bellissimo“, scrive Caterina Balivo (che recentemente ha festeggiato 5 anni di matrimonio con il suo amato Guido Maria) ricordando la sua esperienza al concorso di Miss Italia, che le ha poi aperto le porte dello spettacolo. La conduttrice conosce bene cosa si prova e così fa il suo personale augurio alla nuova eletta Carolina Stramare e non fa mancare nemmeno l’invito ufficiale a Vieni da me: “In bocca al lupo Carolina! Ti aspetto quando vuoi a Vieni da me per raccontarci la tua bellissima storia”.

Miss Italia 2019 dedica la vittoria alla mamma scomparsa: le parole di Carolina Stramare

Carolina Stramare è diventata Miss Italia 2019. La sua è un incoronazione molto speciale perché è l’ottantesima regina di bellezza italiana e la prima eletta su Raiuno dopo sei anni. Tra le eliminate dal televoto, è stata ripescata conquistando poi tutto il pubblico e la corona. Orfana della mamma da un anno, a lei ha dedicato la vittoria “Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”, ha detto. Dopo l’incoronazione ha ringraziato chi l’ha sostenuta e adesso l’aspettano tante soddisfazioni e tanti impegni, come quello a Vieni da me con Caterina Balivo.