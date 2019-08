Caterina Balivo, quinto anniversario di matrimonio: la dedica d’amore e il bacio con il marito

Caterina Balivo festeggia l’anniversario di nozze. Oggi è un giorno molto importante e speciale per la bella conduttrice campana. Infatti proprio il 30 agosto di 5 anni fa Caterina e suo marito Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, si univano civilmente. Una cerimonia a sorpresa sotto il sole di Capri, nella sala comunale della cittadina turistica. Sereni e innamoratissimi, i due hanno appena concluso una lunga vacanza negli Stati Uniti. Con loro c’erano i loro bambini, Guido Alberto e Cora, e la figlia di lui, avuta dalla precedente relazione. La protagonista di Vieni da me ha voluto condividere questa personale ricorrenza con tutti i suoi ammiratori, postando una foto molto romantica mentre si bacia con il suo uomo.

Anniversario di matrimonio per Caterina Balivo: “5 anni di noi”

Nello scatto vediamo Caterina Balivo e suo marito immortalati mentre si baciano con romanticismo e passione. A fare da sfondo alla coppia un bellissimo tramonto e quello che sembra uno scorcio dell’Isola di Capri, dove hanno celebrato il loro matrimonio. “Cinque anni di noi”, scrive molto semplicemente la presentatrice con un cuoricino rosso in chiusura. Superfluo dire che il post ha catturato l’attenzione di fan e followers che non hanno fatto mancare testimonianze d’affetto e auguri: “Tanti tanti auguri. Avete scelto il periodo più bello per sposarvi, secondo me. Questi tramonti di fine estate mi incantano”, scrive un’utente. Un’altra le fa eco: “Due giovani bellissimi e innamorati, sembrate due attori”. E ancora: “Augurissimi! Siete meravigliosi”. (Continua dopo il post)

Caterina Balivo: il messaggio d’amore al marito e la misteriosa promessa

Ma non è la prima volta che Caterina Balivo si presenta in versione romantica sui social. Proprio pochi giorni fa, dopo il messaggio in difesa dell’Amazzonia, la conduttrice esprimeva tutto il suo amore al marito, diventato da poco cinquantenne. Ecco cosa scriveva solo tre giorni fa, sempre dal suo Instgram ufficiale: “Buon compleanno amore mio. Quando abbiamo fatto questo selfie ci siamo fatti una promessa… tra qualche anno capiremo se sarà stata mantenuta”. E poi, rigorosamente in napoletano, aggiunge: “PS: sembri “nu’ guaglioncello” altro che un cinquantenne”.