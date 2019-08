Caterina Balivo: il messaggio allarmato per gli incendi in Amazzonia

La Foresta Amazzonica sta bruciando e gli incendi crescono di giorno in giorno, facendo rilevare un aumento dell’83% rispetto allo scorso anno. Il fatto è particolarmente allarmante per tantissime ragioni. Molte star internazionali, nelle ultime ore, hanno lanciato i loro appelli per la drammatica situazione in Amazzonia. In Italia l’ha fatto Caterina Balivo che sui suoi canali social ufficiali ha cercato di informare fan e follower, condividendo con loro anche la sua preoccupazione, tanto da chiedere di iniziare a pregare. All’origine dell’evento, chiariscono i ricercatori brasiliani, non c’è la siccità bensì l’opera dell’uomo. Infatti i roghi sono spesso dolosi, causati dagli allevatori locali che vogliono avere più terra per i pascoli. Notizie allarmanti che riguardano tutti e che preoccupano perché il bacino amazzonico rappresenta la più grande foresta pluviale del pianeta e il 40% delle foreste tropicali del mondo.

Incendi in Amazzonia, Caterina Balivo: “Preghiamo per noi e per i nostri figli”

“L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro? Preghiamo per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare”, scrive Caterina Balivo aggiungendo al post l’hashtag “Pray for Amazonia”. L’accorato messaggio della conduttrice di Vieni da me, attualmente in vacanza negli Stati Uniti con marito e famiglia dopo i giorni a Capri dove ha sfoggiato un abito da sposa, ha suscitato diverse reazioni tra i suoi seguaci. In molti hanno apprezzato il suo intervento, mentre altri credono che pregare non possa servire a granché.

