Caterina Balivo in vacanza a Capri indossa l’abito del suo matrimonio

In Vacanza a Capri con l’abito da sposa: la scelta di Caterina Balivo che sorprende

Caterina Balivo in questo momento si trova in vacanza. La conduttrice campana, dopo l’impegno quotidiano con la prima edizione di Vieni da me, si sta godendo il meritato relax e anche quest’anno ha scelto come meta estiva una perla della sua Regione, nonché uno dei luoghi più belli d’Italia e del Mondo: L’Isola di Capri. In questa ultima domenica di luglio, come d’abitudine, ha voluto condividere con fan e follower un momento della sua giornata sui social. Così sul suo profilo Instagram ufficiale ha postato una foto dove, sorridente e raggiante, sfoggia un abito molto speciale, quello da sposa indossato nel giorno del suo matrimonio durante i festeggiamenti al ristorante. La bella Caterina spiega che ama riutilizzare e dare nuova vita alle cose. Ma non solo, nel suo post la Balivo ribadisce la sua attenzione per l’ambiente, raccontando di aver raccolto dell’immondizia.

Caterina Balivo felicissima a Capri indossa l’abito del suo matrimonio: “Amo dare nuova vita alle cose”

Uno scatto davvero sorprendente quello che Caterina Balivo ha postato nella giornata di oggi, domenica 28 luglio, su Instagram. La presentatrice, che ha costruito un rapporto speciale con la figlia del marito Guido Maria Brera, posa su una scalinata a Capri con dietro di sé uno sfondo, neanche a dirlo, mozzafiato. Caterina si è “arrampicata” su una scalinata di 150 scalini e scendendo ha scattato la bella foto condivisa. Ma a rendere suggestivo lo scatto non sono solo la location e il panorama, ma soprattutto il bel vestito che la conduttrice indossa. Si tratta dell’abito del suo matrimonio, non quello indossato durante la cerimonia ma quello scelto per il pranzo insieme agli invitati. La protagonista di Raiuno lo dice esplicitamente nella didascalia e spiega: “Indosso l’abito messo per il pranzo del mio matrimonio, amo dare mille vite alle cose”.

Caterina Balivo Instagram, l’attenzione per l’ambiente: “Raccattata tanta schifezza”

Nel suo ultimo post, Caterina Balivo non parla solo della sua inusuale e sorprendente scelta di indossare l’abito da sposa usato al ristorante, ma lancia anche un messaggio che fa intuire quanto ci tenga all’ambiente e alla sua Terra. Infatti racconta: “Buona domenica ragazzi!!!! Sosta fotografica con vista, dopo 150 scalini e tanta schifezza a terra raccattata scendendo!”. Lo scatto di Caterina Balivo con l’abito del matrimonio ha raggiunto in poco tempo quasi 20mila like e tanti commenti positivi.