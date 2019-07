Caterina Balivo, vita da mamma: il legame con la figlia del marito

Caterina Balivo e il rapporto con la figlia di suo marito

La conduttrice di Vieni da me, dopo aver chiuso con successo la prima edizione del talk show in onda su Raiuno, in questo momento si sta godendo un po’ di vacanza, dedicandosi anche al ruolo di madre. Caterina Balivo è sposata con l’imprenditore Guido Maria Brera, da cui ha avuto come ben sappiamo due bambini: Gian Maria e la piccola Cora. Suo marito ha anche altri due figli avuti dal precedente matrimonio, Roberto e Costanza. Quest’ultima vive con Caterina e suo padre e con la conduttrice sembra avere un bellissimo legame. Una famiglia allargata che vive in perfetta armonia, come raccontano alcune foto pubblicate dal settimanale Oggi nel numero attualmente in edicola.

La vita di mamma di Caterina Balivo e il bel legame con la figlia del marito

Caterina Balivo da quando è al timone di Vieni da me ha lasciato la casa in montagna in provincia di Bolzano per trasferirsi nella Capitale. A Roma ha festeggiato recentemente il battesimo della piccola Cora insieme ad amici e parenti. Nelle foto pubblicate dal settimanale la vediamo la sera del battesimo sorridente e felice passeggiare accanto al marito mentre Costanza, la figlia di lui, conduce il passeggino che trasporta la sorellina Cora mentre più dietro si intravede l’altro piccolino. Bellissime immagini che fanno trasparire una situazione familiare più che serena e il bel rapporto tra la presentatrice campana e la giovane ragazza.

Caterina Balivo: l’intesa con Costanza, la figlia del marito

Una bellissima atmosfera quella raccontata dalle immagini che potete trovare su Oggi, su cui leggiamo: “Caterina ride beata tra i suoi bambini. Accanto a lei c’è anche Costanza, figlio del marito, che pare a suo agio nel piccolo clan della Balivo”. La ragazza d’altronde è abituata, infatti vive da tempo con il padre e l’ex conduttrice di Detto Fatto e tra loro, come si apprende anche dal noto settimanale, c’è proprio un bel legame. Insomma, possiamo dire tranquillamente che Cateina Balivo sia una super mamma che, smessi i panni di stella del piccolo schermo, ama dedicarsi agli affetti familiari.