Caterina Balivo, bilancio su Vieni da me: lungo e amaro sfogo

Caterina Balivo senza freni fa il bilancio sulla stagione di Vieni da Me: l’amaro sfogo della conduttrice

Vieni da Me sta giungendo al termine della prima stagione (l’ultima puntata è prevista per venerdì 14 giugno) e, dunque, è tempo di bilanci. A tracciarne uno, è stata Caterina Balivo, la conduttrice del programma di Rai 1. Attraverso un lungo post social, la presentatrice ha cercato di tirare le fila dell’anno televisivo che sta per concludersi non lesinando frecciatine ai ‘benpensanti’ e a chi ha avuto critiche poco costruttive nei confronti della sua nuova creatura durante i mesi della sua messa in onda sul piccolo schermo.

La Balivo non ci sta e si toglie i sassolini dalle scarpe: il messaggio fiume su Instagram

“Il caldo tanto atteso è arrivato, lascio Cora al parchetto con Yolanda ed io scappo per la diretta della 196esima puntata di Vieni da me”, esordisce la Balivo su Instagram. Poi aggiunge: “Ci sono stati mesi in cui per far funzionare il programma tornavo a casa tardi, tardissimo. Cominciare una cosa da zero credetemi è un’impresa ardua, e questa è stata la mia terza start up per la Rai.” A questo punto la conduttrice si leva qualche sassolino dalle scarpe, con una punta di giustificata amarezza: “È tutto più semplice prendere già un pacchetto bello e fatto… Cosa ovvia, direte, ma non per tutti quelli che criticavano o scrivevano articoli contro.” Lo sfogo non finisce qui…

“La vita è bella breve e viverla per attaccare gli altri è davvero da poveretti”

“Ad oggi – scrive sempre Caterina – che siamo in chiusura vi dico che questi benpensanti non hanno mai tenuto conto che la fase embrionale di un programma tv in una fascia televisiva consolidata avrebbe meritato un po’ più di rispetto, anche solo per il fatto di capire dove saremmo arrivati”. Infine, la chiosa: “A tutti loro dico di divertirsi di più anche salendo su uno scivolo per bambini, perché la vita è bella breve e viverla per attaccare gli altri è davvero da poveretti.”