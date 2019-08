Craig Warwick sta male. Ricovero: “Pregate il mio angelo”. Vip in ansia

Craig Warwick sta male. Il ricovero in ospedale: “Pregate il mio angelo”. Caterina Balivo e altri vip in ansia: i messaggi social

Craig Warwick non sta bene. A riferirlo è lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram, dove ha fatto apparire un post in cui informa di essere stato ricoverato all’ospedale di Milazzo. Immediatamente è scattato l’allarme tra i suoi fan. Diversi anche i vip che si sono fatti vivi tra cui Elena Morali, Caterina Balivo, Maria Grazia Cucinotta, Filippo Nardi e Francesca Cipriani. Tutti hanno commentato il post, chiedendo che cosa sia accaduto. Al momento nessuna risposta da parte del sensitivo inglese.

“Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito all’ospedale di Milazzo”

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi ….pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito all’ospedale di Milazzo“. Queste le parole di Craig che hanno accompagnato la foto in cui mostra un braccio steso su un letto d’ospedale mentre sta facendo quella che pare una trasfusione di sangue. E pensare che l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi solo pochi giorni fa aveva diffuso un video social in cui presentava il suo ultimo libro. Resta da capire quali siano le sue reali condizioni di salute. Nel frattempo l’ansia dei fan cresce, come dimostrano i commenti che sono giunti sotto al post.

Balivo, Cipriani, Morali, Cucinotta: la preoccupazione dei vip e quella dei fan per il sensitivo londinese

Sono tanti i messaggi di preoccupazione dei fan che stanno arrivando in queste ore sotto al post di Warwick. Anche diversi volti noti sono in apprensione. “Oh mamma! Craig”, l’esclamazione d’ansia di Caterina Balivo. “Tesoro mio, cosa succede?” la domanda della Cipriani. Stessa cosa che si sono chiesti, tra gli altri, anche Elena Morali, Filippo Nardi e Maria Grazia Cucinotta. Finora il sensitivo londinese non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni oltre alla didascalia al post. La speranza è che tutto possa risolversi in fretta e che si rimetta presto in forma.