Carolina Stramare, silenzio rotto su Instagram: prime parole importanti

Miss Italia ultime notizie, la vincitrice Carolina Stramare rompe il silenzio su Instagram e parla a cuore aperto ai suoi fan

A un giorno dalla sua vittoria a Miss Italia, Carolina Stramare ha rotto il silenzio scrivendo un post su Instagram; una story che non avrebbe mai immaginato di pubblicare… Sembrava così lontano il sogno di ricevere la fascia, eppure è riuscita nell’impresa di essere proclamata “la ragazza più bella d’Italia”. Un’edizione dove la bellezza non è mancata, ma nemmeno temi importanti affrontati da personaggi di spessore e che hanno a che fare col mondo della televisione. Avrà presto proprio un posto in Tv, la Stramare? La sua carriera è appena cominciata e sicuramente non si perderà per strada.

Il sogno di Carolina Stramare diventato realtà: parole cariche d’emozione

Ieri è stata nominata “la più bella d’Italia” e questa notte ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram, dopo una giornata decisamente frenetica: “Sono ancora al settimo cielo e forse non ho ancora ben metabolizzato il traguardo raggiunto ieri sera. Sono felice, felice di una felicità che tanto attendevo nella mia vita. Sono soddisfatta del mio percorso, ho il cuore pieno di gioia”. Non riesce ancora a crederci. E sicuramente le prossime giornate le regaleranno altre intense emozioni.

I ringraziamenti della nuova Miss Italia: i suoi fan si sono fatti sentire e le hanno permesso di andare lontano

Ha poi voluto fare dei ringraziamenti speciali ai suoi fan: “Questa esperienza sarà sempre nel mio cuore. Grazie, grazie e grazie a tutti voi che mi avete sostenuta”. Non dimenticherà mai un evento così importante come Miss Italia 2019. Le porte del successo sono state aperte! Dove la vedremo prossimamente? Un’altra concorrente che ha fatto tanto chiacchierare è stata la seconda classificata Serena Petralia che, a poche ore dall’esito della gara, ha scritto un messaggio preciso.