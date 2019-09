Miss Italia, Serena Petralia scrive dopo il secondo posto: il messaggio

Miss Italia 2019 tra polemiche e momenti importanti: la gara e le parole di Serena Petralia dopo la sua esperienza

Anche quest’anno Miss Italia ha avuto la sua vincitrice, e anche quest’anno le polemiche non sono mancate. La Rai ha cercato di rinnovare la gara, inserendoci elementi che l’hanno resa senza dubbio meno frivola: ora non si tratta solo di una semplice sfilata per aspiranti modelle e attrici (sogno che accomuna la maggior parte di loro), ma anche un evento per parlare della condizione femminile in Italia, dei problemi a essi legati ed è stata Milly Carlucci ad affrontare temi scottanti. Nonostante questi elementi di novità, Miss Italia viene comunque puntualmente criticato: questo, però, non ferma la gara, che quest’anno ha avuto la sua bellissima vincitrice.

Serena di Miss Italia soddisfatta del percorso fatto

Carolina Stramare ha trionfato a Miss Italia 2019. Secondo posto per Serena Petralia, a un soffio dalla vittoria: proprio come la nuova miss, anche lei aveva una coesa fanbase che l’ha portata lontana; vittoria che ha scatenato alcune polemiche, puntata che è stata bersagliata da qualcuno, come accade del resto ogni anno. Una vittoria non accontenta mai tutti: succede in ogni tipo di gara, anche ad Amici di Maria De Filippi, ad esempio.

I ringraziamenti speciali di Serena Petralia

Questa mattina, dopo essersi svegliata da quello che sembrava un sogno meraviglioso, Serena Petralia di Miss Italia ha voluto ringraziare tutti con questo messaggio pubblicato su Instagram: “Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa esperienza indimenticabile per me, e grazie a @pmirigliani @missitalia per avermi permesso di viverla fino alla fine! Ve ne sarò per sempre grata”. Tanti i fan dalla sua parte: “Dovevi vincere tu. Stupenda!”; “Sei tu la vincitrice”; “Per me hai vinto tu”; “Quanta emozione ci hai regalato”; “Abbiamo fatto il tifo per te. Brava e bella”.