Caso Signorini, Davide Donadei in panico: “Io minacciato”, la denuncia

Sembra che il caso legato all’ormai famoso e presunto sistema Signorini, di cui parla Fabrizio Corona, stia sfuggendo totalmente di mano. Proprio in questi minuti, su Instagram, Davide Donadei sta rivelando pubblicamente di aver ricevuto delle minacce. Facendo il punto della situazione, l’ex tronista di Uomini e Donne è approdato nella settima edizione del Grande Fratello Vip, qualche anno fa, e ha avuto modo di viversi così l’esperienza nella Casa.

Quando è uscito fuori lo scoop di Corona su Falsissimo, legato a come Alfonso Signorini si sarebbe approcciato ad alcuni aspiranti concorrenti, Donadei è uno di quelli che è stato tirato in causa. Giovane e bel ragazzo, anche lui è finito nell’occhio del ciclone. Ieri, intervistato da Fanpage.it, ha precisato di essersi scambiato solo alcuni messaggi con il conduttore e di aver ricevuto da lui solo dei complimenti e consigli.

In particolare, l’atteggiamento dell’autore di Mediaset sarebbe diventato professionale quando ha avuto conferma che Davide proveniva da Fascino, ovvero dall’ambiente di Maria De Filippi. L’ex tronista avrebbe notato questo cambiamento e si è convinto del fatto che Alfonso non volesse avere degli approcci particolari con chi ha a che fare con ‘Queen Mary’. Nelle scorse ore, Donadei ha condiviso con i fan su Instagram lo screenshot della sua chat di WhatsApp che prova una chiamata di 17 minuti con Corona, di oggi.

Ma ecco che poco dopo l’ex tronista si è lasciato andare a uno sfogo improvviso e inaspettato. Ebbene Davide ha sottolineato che a breve dirà la sua. Ciò accadrà “prima che anche i morti risorgano all’improvviso e inizino a parlare dal nulla, strumentalizzando una situazione di un certo peso”. In queste ore, alcuni personaggi dello spettacolo, tra i quali anche ex gieffini, si stanno esponendo dicendo la loro. C’è chi difende Signorini e chi sta approfittando della situazione per fare commenti al veleno, come Dayane Mello.

Sembra che ora Donadei voglia togliersi da questa bufera:

“Il modus operandi di Fabrizio è ormai noto a tutti! Ma io non mi lascio trascinare in questa corrida! Sono entrato al GF Vip facendo regolare provino! Io non mi lascio coinvolgere in pettegolezzi da osteria e di basso fondo, né posso tollerare insinuazioni false e tendenziose. Lo scambio di messaggi con Signorini é stato esclusivamente di natura goliardica, precisando inoltre che il più delle volta era proprio il mio ex manager a guidare le conversazioni!”

A questo punto, l’ex tronista ci ha tenuto a far sapere ai suoi follower che starebbe ricevendo delle minacce:

“Qualcuno mi ha MINACCIATO dicendo di avere chat, foto e video su di me da pubblicare. Se pensa di intimidirmi, ha sbagliato soggetto: che si pubblichi pure. Io non ho nulla da nascondere!”

Davide ha poi concluso questo suo lungo sfogo:

“Concludo dicendo che non sono manipolabile, non sono acquistabile e vado avanti per la mia strada a testa alta. Sono prima di tutto un imprenditore, vivo del mio lavoro. La parentesi televisiva mi ha dato notorietà, ma la mia vita corre su binari concreti, fatti di lavoro serio, impegno, professionalità e correttezza!”

Come si poteva immaginare, questo caso è destinato a creare situazioni pesanti e probabilmente anche pericolose. Il tutto mentre sembra che dietro le quinte di casa Mediaset si stia decidendo il da farsi. Proprio nei giorni scorsi era stato confermato il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini al comando, da marzo 2026. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà il tutto, mentre chi è stato colpito dalla bufera sta accusando il colpo. In particolare, c’è Pierpaolo Pretelli, che secondo quanto rivela Selvaggia Lucarelli su Instagram non se la starebbe passando affatto bene.