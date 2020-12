Casadilego dopo X Factor ringrazia Emma: “Mi ha emozionata”, il motivo

Casadilego ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver vinto X Factor 2020 e ha voluto ringraziare Emma Marrone. Non è stata il suo giudice, perché lei era nelle Under Donna di Hell Raton, ma Emma ha fatto per lei un discorso molto bello nel corso delle puntate. In uno dei primi Live infatti Elisa, questo il vero nome di Casadilego, ha manifestato un certo disagio nel rivedersi in video. Col tempo si è scoperto che era una sensazione dettata dal fatto che non è abituata a vedere il suo viso ovunque, sui social e in televisione, ma in quel momento invece sembrava una sensazione legata al suo corpo.

Dopo aver mostrato il video in puntata, Emma ha fatto un bellissimo discorso sull’accettazione e sul body shaming. Casadilego oggi ha parlato a Vanity Fair di questo momento e ha voluto ringraziare la cantante, che ha sempre apprezzato ed elogiato ogni sua esibizione. Casadilego infatti è sempre piaciuta ai giudici di X Factor, non è mai stata messa in discussione. Insomma, è stata una vittoria che nessuno ha messo in discussione. Ma tornando al discorso di Emma, oggi Elisa ha detto:

“Emma è una persona di cuore e il suo intervento mi ha emozionata. Tutto quello che si è mosso dopo, però, è cosa che è stata ingigantita in maniera folle. Sono super body positive, amo il mio corpo e il corpo di tutti”

La vincitrice di X Factor 2020 ha poi spiegato come è maturata anche sotto questo punto di vista. Prima non aveva modo di stare davanti a una telecamera, né doveva farlo, quindi rivedersi ovunque l’ha portata a fare un lavoro su sé stessa. Ha capito che quello non era il modo migliore per affrontare questa novità, ha capito che bisogna amarsi al di là dell’immagine.

Ma Casadilego è cresciuta anche artisticamente nel percorso a X Factor, che oggi ha già riaperto i battenti per una nuova edizione. Ha capito infatti di avere meno sicurezze di quelle che pensava di avere. Questo è stato per lei motivo di crescita, perché ha raggiunto una certa consapevolezza di sé stessa ed è maturata molto, seppure in poco tempo. Adesso ha tutte le intenzioni di tornare a studiare e crescere sempre più artisticamente. Anche perché ha solo 17 anni e tutta la vita davanti per costruire la sua carriera.