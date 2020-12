X Factor 2021 si farà: casting al via, grande attesa per nuovo conduttore

X Factor 2021 ci sarà: l’appuntamento con il talent show di Sky è ufficialmente confermato. Neanche il tempo di assaporare la vittoria di Casadilego ieri sera che la produzione è già al lavoro con la 15esima edizione. Sul profilo Instagram ufficiale del programma infatti è apparso l’annuncio dei nuovi casting, già al via per cercare i nuovi talenti. Saranno mesi intensi e di duro lavoro per arrivare alle registrazioni, che cominceranno tra la fine della prossima primavera e l’inizio della prossima estate.

Per ora gli aspiranti concorrenti possono iscriversi ai casting compilando un form presente sul sito di X Factor. Poi seguiranno delle istruzioni di sicuro, ma ci sono dei grandi punti interrogativi su X Factor 2021. Per esempio: le Audizioni saranno itineranti e aperte a tutti, oppure avranno un’unica sede come in questa edizione? I cantanti verranno provinati tutti dal vivo oppure una prima selezione avverrà via Web? Tutto dipenderà da come evolverà la pandemia, ma la produzione penserà a tutto a tempo debito.

Con la conferma della nuova edizione di X Factor però si aprono due nuovi scenari. Se fino allo scorso anno c’erano dubbi e curiosità solo sui giudici – Emma è pronta al bis -, quest’anno c’è grande attesa per scoprire il nuovo conduttore di X Factor. Alessandro Cattelan ha lasciato ieri sera tra lacrime e sorprese, dopo dieci intensi anni. Non si può negare che sia stata la fine di un’epoca, ma evidentemente il conduttore ha voglia di mettersi in gioco in altro. Oppure ha semplicemente pensato che fosse il momento giusto per la separazione.

Il pubblico non l’ha presa benissimo, va detto. Tutti si sentono orfani di un pilastro di X Factor, anche perché Cattelan è riuscito a farsi volere bene da tutti. Qualcuno però ha già in mente un possibile sostituto. Sul Web circola da ore un nome che forse farebbe avvertire meno la nostalgia di Cattelan, almeno dal punto di vista affettivo. Ed è un nome che metterebbe d’accordo grandi e piccoli: Tommaso Zorzi. Le sue doti televisive sono state elogiate da tutti, tutti hanno detto che ci troviamo dinanzi a un vero e proprio talento. Che sia per lui proprio X Factor il palco da cui partire?