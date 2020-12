Cattelan lascia X Factor, l’addio in lacrime: “Andrete avanti lo stesso”

Alessandro Cattelan ha lasciato X Factor: non sarà più conduttore nella prossima edizione. Una notizia che era nell’aria già da prima che iniziasse la 14esima edizione e che ha trovato conferma stasera. Che sarebbe stato il suo ultimo anno insomma era vero. Cattelan ha detto addio a X Factor, ma non è stato di certo facile. Dopo dieci anni si è interrotto un sodalizio e il pubblico non poteva che reagire in un solo modo: male. La notizia dell’addio di Cattelan a X Factor ha scombussolato tutti e sui social in tanti hanno manifestato il loro dispiacere. E per tantissimi non sarà più lo stesso, questo è poco ma sicuro.

Cattelan ha salutato il suo pubblico prima di decretare il vincitore di X Factor 2020. Prima del verdetto, infatti, ha spiazzato tutti dicendo che questa è stata la sua ultima puntata alla guida del talent show. Per lui è stato un viaggio bellissimo e non è stata una settimana facile, sapendo che sarebbe stata l’ultima. Ha vissuto tutti gli ultimi giorni con un sapore diverso:

“I giorni non erano giorni, erano pagine di un libro che stava arrivando alla fine. Un libro che mi è piaciuto. […] Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, ma sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita. Se avete seguito X Factor dall’inizio è finito anche un pezzo della vostra vita”.

Il pubblico è esploso, gli applausi e l’affetto hanno travolto il conduttore che non è riuscito a nascondere gli occhi lucidi. Cattelan ha detto anche di essere senza parole, come raramente gli succede. Non immaginava di dover dire addio a X Factor in questo modo. Ha sempre immaginato una fine diversa: al Forum, con un pubblico immenso, con amici e famiglia che lo aspettavano in camerino. Ma non è stato possibile. Dopo dieci anni oggi Cattelan ha lasciato X Factor e ha ringraziato e salutato tutti gli addetti ai lavori, uno per uno. A loro ha detto:

“Ho conosciuto persone fantastiche che mi sono state vicino. So che probabilmente li metterò in difficoltà, ma andrete avanti lo stesso. Per me è il momento di voltare pagina e andare avanti”.

A questo punto Mika ha fermato Cattelan annunciando una sorpresa per lui. C’è stato un video che ha riassunto i suoi dieci anni a X Factor e vedendo le immagini scorrere gli occhi di Ale si sono riempiti di lacrime. Ma è riuscito a trattenerle, per certi versi. Anche Hell Raton ha voluto ringraziare il conduttore, e anche lui aveva gli occhi lucidi. Un momento molto emozionante, anche se il pubblico non è pronto a questo addio. E forse neanche Cattelan. Ma magari neanche X Factor lo era. Sul profilo Instagram del programma è apparso un post dedicato a lui:

“Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. Ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma. Ti vogliamo bene”.