Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020: la classifica finale

Casadilego ha vinto X Factor 2020. Una bellissima scoperta che Hell Raton ha voluto fortemente nelle sue Under Donna. La categoria di Manuelito è quella che ha resistito più di tutte, arrivando più avanti possibile con la formazione completa e perdendo il secondo tassello solo in semifinale. Ma Casadilego era tra le favorite alla vittoria già dalle Audizioni, ancor prima quindi che Hell Raton la scegliesse per i Live. Il pubblico ha sempre mostrato entusiasmo dopo le sue esibizioni. I giudici si sono sempre complimentati con Elisa, il vero nome di Casadilego. Una vittoria più che meritata, insomma. Una vittoria anche per Hell Raton, al debutto come giudice nel talent. Ma cosa è successo stasera e qual è la classifica di X Factor 2020?

La finale, in onda giovedì 10 dicembre 2020, è arrivata con una puntata in anticipo rispetto al solito. Questa edizione infatti si è conclusa al settimo Live, ma con il solito show a cui il pubblico è abituato. Seppure in versione ridimensionata a causa delle restrizioni anti-Covid. Tutti i giudici hanno avuto un concorrente in finale: Emma con Blind, Mika con NAIP, Hell Raton con Casadilego e Manuel Agnelli con i Little Pieces of Marmelade. E proprio i duetti tra giudici e concorrenti hanno dato il via alla finale di X Factor 2020. In apertura però c’è stata un’esibizione di tutti i concorrenti eliminati in precedenza.

Già dopo la prima manche, quella con i duetti, c’è stato un eliminato: NAIP è il quarto classificato di questa edizione. I giudici si sono anche esibiti singolarmente e hanno fatto da intervallo tra una manche e l’altra. Nella seconda i tre finalisti rimasti in gara hanno portato in scena un medley con tre brani che rappresentano al meglio il loro percorso a X Factor. I giudici non hanno potuto fare altro che elogiare i percorsi dei finalisti, nessuna critica stasera ma solo complimenti da parte di tutti per tutti. Al termine di questa seconda carrellata di esibizioni, Cattelan ha letto i nomi dei due concorrenti che sono volati in finalissima: Casadilego e Little Pieces of Marmelade.

Quindi Blind è il terzo classificato di questa edizione di X Factor. Prima di salutarlo, Emma ha dato una notizia al suo cantante: ha vinto un Disco d’Oro durante X Factor, che Cattelan gli ha subito consegnato. Nella terza e ultima manche, quella che ha portato all’elezione del vincitore della 14esima edizione, i due super finalisti si sono esibiti con i loro inediti. Con i loro cavalli di battaglia, insomma: Vittoria per Casadilego e One Cup of Happiness dei Little Pieces of Marmelade. Con pochi voti di differenza, i Little Pieces of Marmelade si sono classificati al secondo posto.