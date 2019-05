Carolyn Smith difende Milly Carlucci sul caso Stefano Oradei: “Ha fatto bene”

Carolyn Smith difende Milly Carlucci dalle critiche social sul caso Stefano Oradei – Veera Kinnunen

Carolyn Smith prende le difese di Milly Carlucci che nell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha “bacchettato” in diretta Stefano Oradei. Il ballerino professionista avrebbe creato problemi alla produzione e a Veera Kinnunen con ripetute scenate di gelosia a causa del feeling tra la sua fidanzata e il concorrente Dani Osvaldo. La capo-giuria del dance show di Raiuno è intervenuta nel programma Italia Si per prendere la difese della Carlucci, condannata sui social dopo l’episodio andato in onda ieri. La Smith ha spiegato che Milly ha fatto bene a voler chiarire tutto nella trasmissione perché, effettivamente, la vicenda è diventata di dominio pubblico. Secondo lei i telespettatori non hanno probabilmente capito l’importanza di questo litigio avvenuto proprio fuori dagli studi di Ballando (documentato dal settimanale Oggi) e la presentatrice aveva il dovere di affrontare la questione.

Milly Carlucci difesa da Carolyn Smith: “In un’altra trasmissione ci avrebbero fatto 10 puntate”

“Oggi mi piacerebbe difendere Milly perché lei è la mamma di tutti noi. Forse tanti a casa e sui social non hanno capito totalmente la situazione”, esordisce così Carolyn Smith sul podio di Italia Si. “Forse non tutti guardano la televisione e non hanno capito l’importanza di questo litigio che è successo purtroppo in pubblico”, poi continua. A Marco Liorni che le chiede di approfondire, spiega che le foto del giornale Oggi della lite tra Stefano e Veeera sono state scattate proprio fuori dagli studi di Ballando e per questo motivo Milly Carlucci ha voluto chiarire tutto in diretta; anche perché poi è scoppiato il gossip e tutti i siti ne hanno parlato. “Quello che ha voluto fare Milly, è stato come dire ‘Pensaci un attimino!’ (A Stefano Oradei NDR). Non ha voluto fare una storia”, afferma la Smith che poi aggiunge: “Se andiamo su altre trasmissioni, altri canali, ci avrebbero fatto 10 puntate su questa roba qua! Milly ha voluto solo dare una spiegazione, senza andare oltre per non aggravare la situazione… e per me ha fatto bene!”.

Ballando con le stelle: le parole di Carolyn Smith su Milly Carlucci, Veera Kinnunen e Stefano Oradei

La storica protagonista di Ballando con le stelle, su Stefano Oradei (che ha smentito il flirt tra Dani Osvaldo e Veeera Kinnunen) ha detto che al momento è molto dispiaciuto per quanto accaduto. Ad ogni modo secondo lei Milly Carlucci non ha affatto sbagliato ad affrontare la vicenda nel modo in cui l’ha fatto, anzi doveva farlo. Infatti dichiara ancora: “Aveva il dovere, perché lavi i panni sporchi in casa e questa era casa, perché non era una cosa privata, ma diventata purtroppo pubblica”. Carolyn Smith afferma di non capire come mai sia successa questa cosa perché Oradei e Veera stanno insieme da tanti anni e rivela che ieri hanno festeggiato anche l’anniversario di fidanzamento. Secondo lei nel rapporto tra due ballerini fidanzati dovrebbe esserci fiducia, anche perché ricorda che quando lo scorso anno Stefano ha ballato con Gessica Notaro, la Kinnunen non ha fatto nulla di tutto ciò.