Carolyn Smith in ospedale: trombosi al braccio destro

View this post on Instagram

🇮🇹 Esame finito. Tino è sopravvissuto! 😂😂Durante l’esame gli chiedevo se stava bene (io a lui)… ha sorriso un pò! Miracolo. Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo… 🇬🇧 Exams went well and Tino survived the experience😂💪. During the examination I kept asking him”are you ok?” Amazingly I got a smile from him. I have thrombosis in my right arm. Will start treatment this morning. All will be well in time. ❤️ #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai