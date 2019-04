Ballando, Carolyn Smith emozioni dopo esibizione: “Faticoso”

Carolyn Smith dopo l’emozione provata dopo esser tornata in pista, è sempre più forte. La sua battaglia contro la malattia

Carolyn Smith è una grande guerriera. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle, è scesa di nuovo in pista ed ha ballato in una delle ultime puntata del programma con tutti i professionisti. Un momento toccante e pieno di emozione a cui sono seguite anche le parole dolcissime che Milly Carlucci ha rivolto all’amica e collega. Le lacrime sono state tante e neanche la padrona di casa è riuscita a frenare l’emozione. Carolyn Smith è forte e ne ha dato prova negli ultimi anni quando sui social ha raccontato la sua battaglia contro un brutto male. Sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato tutte le sue sensazioni ma anche anche rivelato che ballare, anche per pochissimi minuti, è stato molto difficile. La Smith però ha voluto dare prova della sua forza e scendere in pista, un momento storico della tv italiana e che per giorni ha fatto parlare fuori e dentro la tv.

Carolyn Smith emozioni dopo l’esibizione a Ballando

“È una persona veramente speciale per noi“, aveva detto Milly Carlucci emozionata a Carolyn Smith. E in effetti l’esibizione che l’ha vista protagonista insieme ai ballerini del programma del sabato sera di Rai 1 ha emozionato molti, anche da casa. “Fare quei pochissimi minuti di esibizione è stato faticoso. Le scale sono un incubo, perché ogni tanto mi cedono le ginocchia. Ma è stata una bella rivincita. Quando mi sono rivista, mi sono commossa ancora di più“, ha raccontato il giudice di Ballando sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. La Smith, che ha dovuto vivere il dramma di un duplice tumore che l’ha messa a dura prova, appare gioiosa il sabato sera, e sta anche regalando bei voti ai vip che stanno imparando i vari balli. Anche se tempo fa la chiamavano “Crudelia De Mon“, ora la sue critiche sono più morbide e dice di lasciare il ruolo del giudice cattivo a Selvaggia Lucarelli e Mariotto (che è protagonista di una diatriba molto accesa con Antonio Razzi, ndr.).

Carolyn Smith e il marito: l’incontro a passo di danza

Il ballo per Carolyn Smith ha significato anche amore. Sulla pista ha conosciuto il marito di cui è pazzamente innamorata. Si sono incontrati e innamorati in una scuola di Torino, in cui la Smith insegnava. Lei veniva da un matrimonio fallito e lui, invece, da una crisi con la precedente compagna. “Stiamo insieme da trent’anni“, ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni, “siamo molto diversi, anche quando non sono stata bene, lui tendeva ad abbattersi, mentre io lo tiravo su“.