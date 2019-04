Razzi e Mariotto, scontro a Storie Italiane: volano parole grosse

La diatriba tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto non si ferma. L’ex senatore, in coppia con la moglie, è stato ospite di Storie Italiane

Non si ferma la diatriba scoppiata a Ballando con le stelle tra l’ex concorrente Antonio Razzi e il giudice del programma Guillermo Mariotto. Razzi, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha chiesto le scuse di Mariotto circa una frase infelice detta nell’ultima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Il venezuelano non ha mai risparmiato dure critiche a Razzi e anche degli zero davvero pesanti, una frase però ha mandato in escandescenza l’ex senatore: quella sulla demenza senile. Razzi, insieme alla moglie Maria, è stato a Storie Italiane e da Eleonora Daniele è stato protagonista di un siparietto con Mariotto in collegamento. E sono volati insulti e parole grosse. La signora Maria non ha accettato le accuse rivolte al marito e i voti bassi, che gli hanno valso l’uscita della competizione nell’ultimissima puntata.

Razzi contro Mariotto: ancora accuse e insulti a Storie Italiane

“Per la prima volta, a Ballando con le stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo“, ha dichiarato Guillermo Mariotto sabato scorso, durante il momento delle votazioni. Questa la frase sotto accusa, e mentre Razzi chiede a gran voce le scuse del giudice, a Storie Italiane i due si sono resi protagonisti di un acceso confronto. “Io quel momento non l’ho capito, non aveva sentito quella parola“, ha spiegato Razzi dalla Daniele. Guillermo Mariotto è intervenuto poi in collegamento ma gli animi non si sono calmati, anzi.

Mariotto e le parole su Razzi. La reazione della moglie dell’ex senatore

“Io ho fatto solo una domanda“, si è difeso Mariotto, “O è demenza senile o è una gran parac…e. Alla fine ho scelto la seconda, perché eccoli lì stanno da te!“. Un duro scontro quello che hanno visto i telespettatori di Storie Italiane, l’antipatia tra Razzi e Mariotto non è finita: “Razzi c’è il ripescaggio, devi rientrare, non mollare! Devi rientrare senza fare Heidi o Zorro. Devi fare il ballerino“. E la moglie dell’ex senatore reagisce così: “Sei un falso. Non fare il pagliaccio. Non hai vergogna“.