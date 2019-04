Razzi a Vieni da me: “Mariotto deve chiedere scusa”, poi piange

Antonio Razzi attacca Guillermo Mariotto e poi piange per il tumore della moglie

Antonio Razzi è stato ospite di Vieni da me di Caterina Balivo dopo l’eliminazione di sabato scorso a Ballando con le Stelle. L’ex senatore si è scagliato contro Guillermo Mariotto, giurato del programma di Milly Carlucci. Il venezuelano non ha risparmiato dure critiche a Razzi ogni sabato sera e in più di un’occasione gli ha rifilato un secco zero. Ma al politico non è andato giù un altro comportamento di Mariotto, tanto che ha pubblicamente invitato il giudice dello show a chiedere scusa nella prossima puntata in onda sabato 27 aprile. Subito dopo Razzi si è emozionato parlando della sua vita privata e in particolare del tumore della moglie Maria Jesus Fernandez.

Antonio Razzi ospite di Caterina Balivo si scaglia contro Mariotto

“Per la prima volta, a Ballando con le stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo”, ha dichiarato Guillermo Mariotto sabato scorso, durante il momento delle votazioni. Dichiarazioni che non sono proprio piaciute ad Antonio Razzi che, tramite l’intervista a Vieni da me, ha chiesto al giurato di Ballando con le Stelle di chiedere scusa sabato prossimo. “Non ho commentato perché i miei genitori m’hanno insegnato l’educazione ma dire ‘demenza senile’ è un offesa a chi è affetto da questa malattia che è quella antecedente all’Alzheimer. Faccio un appello a Milly Carlucci, vorrei che all’inizio della prossima puntata Mariotto chiedesse scusa per quello che ha detto. Me lo ha detto ben tre volte!”, ha chiesto Razzi.

Antonio Razzi commenta Carolyn Smith e si commuove

In un secondo momento Antonio Razzi ha espresso il suo parere positivo nei confronti di un’altra giurata di Ballando con le Stelle: Carolyn Smith. Nell’ultima puntata la coreografa scozzese si è esibita come ballerina per una notte. La Smith, con coraggio e determinazione, è tornata a ballare dopo il duplice tumore che l’ha colpita negli ultimi anni. “Carolyn è una grande donna e la sua storia mi ha toccato perché anche mia moglie ha sconfitto un tumore al seno“, ha confidato con le lacrime agli occhi Razzi. Che poco prima ha ricevuto, nel corso della diretta, un video messaggio amorevole proprio da Maria Jesus, alla quale è legato da oltre quarant’anni.